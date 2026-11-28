Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a transmis, de Ziua Bucovinei, un mesaj cu încărcătură personală și emoțională, evocând amintirile copilăriei petrecute pe meleagurile natale, la Mihoveni, dar și responsabilitatea mandatului primit din partea sucevenilor. Parlamentarul a arătat că această zi de sărbătoare i-a trezit nostalgia satului natal și a momentelor petrecute alături de familie, rememorând atmosfera Bucovinei din copilărie.

„Azi e Ziua Bucovinei, locul unde m-am născut și am copilărit. M-am trezit cu dor de satul Mihoveni, de bunicii care nu mai sunt, de mirosul de fum ieșit din horn amestecat cu mireasma frunzelor ude, arse de toamna târzie, mi-e dor de merele și perjele coapte în rulă, de căldura sobei de teracotă de care mă lipeam cu surorile și fratele meu după un săniuș aprig pe ulița satului”, a scris Emanuel Ungureanu pe contul său de Facebook.

Dincolo de amintirile copilăriei, deputatul sucevean a legat această zi de împlinirea a doi ani de când a fost ales să reprezinte județul Suceava în Parlamentul României, subliniind că reperele sale morale rămân legate de istoria familiei sale.

„Bucovina are un trecut frumos, dar și un viitor promițător, dacă administrăm cu cinste speranțele noii generații. Se împlinesc doi ani de când sucevenii m-au votat ca deputat USR de Suceava, o mare onoare și o mare responsabilitate. Îmi amintesc și acum jurământul depus cu gândul la caracterul curat și puternic al bunicului meu, băgat în pușcărie de comuniști pentru că a refuzat să-și calce pe conștiință”, a afirmat parlamentarul.

În încheierea mesajului său, Emanuel Ungureanu le-a mulțumit locuitorilor județului pentru încredere și le-a transmis urări de bine tuturor bucovinenilor: „Sunt recunoscător să reprezint în Parlamentul României oamenii buni de pe aceste meleaguri binecuvântate și mă străduiesc să o fac cu cinste. Le urez azi «La mulți ani!» oamenilor harnici, cinstiți și calzi din Bucovina! Bucovina, te iubesc!”.