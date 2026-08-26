Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, cere demiterea șefei SAJ Suceava, acuzând starea dezastruoasă a sediului instituției de la Vatra Dornei

Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, solicită demiterea de urgență a managerului Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, Mihaela Gabriela Ioanovici, pe fondul unor probleme pe care parlamentarul le reclamă în ceea ce privește infrastructura și managementul instituției.

Emanuel Ungureanu spune că a filmat personal condițiile de la substația de Ambulanță din Vatra Dornei, acuzând că imobilul în care își desfășoară activitatea angajații este într-o stare avansată de degradare și reprezintă un pericol pentru aceștia.

„Vorbim de neglijență criminală, o clădire, fostă baie comunală, care se prăbușește peste angajați. Imaginile sunt zguduitoare”, a declarat Emanuel Ungureanu. El afirmă că, în ultimele luni, a discutat cu mai mulți angajați ai SAJ Suceava și că a primit „zeci de sesizări” referitoare la modul de administrare a serviciului de ambulanță. Deputatul USR susține că sesizările vizează ceea ce el califică drept „management catastrofal” al conducerii instituției.

Emanuel Ungureanu mai spune că a solicitat în repetate rânduri verificarea situației de la SAJ Suceava de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și că a sesizat problemele conducerii Consiliului Județean Suceava și ministrului Sănătății de la acel moment.

Potrivit deputatului, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a fost trimis recent la SAJ Suceava, la inițiativa ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila. „Vom vedea cu ce misiune au venit”, a spus Ungureanu. Parlamentarul USR afirmă însă că are rezerve cu privire la componența echipei de control, susținând că persoanele trimise să verifice situația nu ar fi lucrat anterior într-un serviciu de ambulanță. Deputatul spune că a transmis Ministerului Sănătății mai multe sesizări și anunță că intenționează să formuleze și o plângere penală, în legătură cu ceea ce el descrie drept posibile abateri financiare la SAJ Suceava. Emanuel Ungureanu afirmă că a primit inclusiv solicitări pentru a interveni în favoarea managerului SAJ Suceava, însă susține că a refuzat astfel de demersuri. El consideră că serviciile județene de ambulanță trebuie conduse de persoane cu experiență și competențe profesionale, având în vedere rolul esențial pe care îl au în sistemul medical de urgență.

„La serviciile județene de Ambulanță avem nevoie de profesioniști, altfel, murim cu zile”, a încheiat Emanuel Ungureanu.