Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu: PSD și AUR blochează reformarea serviciilor secrete din lașitate și frică

Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, inițiatorul propunerii legislative care limitează la maximum 8 ani mandatele șefilor serviciilor secrete, își exprimă nemulțumirea față de decizia Comisiei de apărare din Senat de a amâna dezbaterile asupra proiectului, în ciuda faptului că Biroul permanent al Senatului aprobase deja procedura de urgență.

„După ce, doi ani, Nicoleta Pauliuc, unealta serviciilor secrete în Comisia de apărare, fostă cursantă la o fabrică de diplome a SRI, a blocat proiectul USR de limitare a mandatelor serviciilor, în complicitate cu AUR și PSD, aceeași doamnă Pauliuc a mai obținut o amânare pentru cei care îi dictează agenda. Reformarea serviciilor de informații este o necesitate, iar Parlamentul trebuie să dezbată și să decidă, nu să tragă de timp și să paseze proiectul de la o instituție la alta. Am venit în comisie să îmi susțin proiectul, dar nu mi s-a permis să prezint argumentele pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete din România. Mai mult decât atât, nici reprezentanții SRI, SIE și SPP nu au mai apucat să își prezinte punctele de vedere. Presa, invitată să participe la dezbatere, a putut vedea cât de mare este controlul serviciilor secrete asupra AUR și PSD care, prin vot sau non combat au blocat timp de 2 ani un proiect care a fost făcut invizibil inclusiv la Camera Deputaților unde s-a refuzat dezbaterea lui”, a declarat Emanuel Ungureanu.

El a acuzat AUR că încearcă blocarea procesului de reformă a serviciilor secrete venind cu o nouă propunere legislativă prin care dorește limitarea mandatelor nu numai pentru șefii serviciilor secrete, dar extinde limitarea mandatelor la conducătorii mai multor instituții publice, printre care Banca Națională a României, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. „Știm cu toții că cea mai bună metodă de blocare a reformelor este să le extinzi până la punctul în care ele devin inaplicabile. Proiectul meu este simplu și are un obiectiv clar: limitarea mandatelor șefilor serviciilor secrete la două, pentru o perioadă maximă de 8 ani, deoarece limitarea mandatelor este un mecanism firesc de prevenire a concentrării excesive a puterii și de consolidare a controlului democratic asupra serviciilor. Rolul Parlamentului este să legifereze și să exercite control civil asupra serviciilor de informații, nu să aștepte ca acestea să decidă dacă o reformă este convenabilă, sau nu. Să rezolvăm mai întâi problema Pahonților și după aceea ne ocupăm și de alte instituții unde sunt oameni lipiți de scaun”, a transmis Emanuel Ungureanu.