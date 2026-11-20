Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, acuză întârzieri în derularea proiectului Autostrăzii A7 Pașcani–Suceava și susține că lipsa ordinului de începere a proiectării, care trebuia emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), riscă să amâne cu cel puțin un an momentul în care sucevenii ar putea circula pe autostradă.

Într-o declarație publică, intitulată „PSD – frâna roșie!”, Emanuel Ungureanu susține că proiectul este întârziat în mod nejustificat și spune că responsabil de această situație este directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe care îl acuză că nu a emis nici până în prezent ordinul de începere a proiectării, deși au trecut mai bine de șase luni de la semnarea contractelor.

Emanuel Ungureanu amintește că pe 1 mai au fost semnate, la Suceava, contractele pentru cele două loturi ale Autostrăzii A7 Pașcani–Suceava. Proiectul prevede construirea a aproape 62 de kilometri de autostradă, cu o valoare totală de aproximativ 1,16 miliarde de euro și un termen contractual de 30 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării și 24 de luni execuției lucrărilor. Deputatul USR afirmă că finanțarea ultimului tronson al A7 a fost identificată prin programul european SAFE, prin implicarea foștilor miniștri ai Apărării din partea USR, Ionuț Moșteanu și Radu Miruță, precum și a fostului secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, cel care a semnat contractul de finanțare.

„Astăzi puteam avea primele lucrări în teren, după epuizarea celor șase luni de proiectare. În loc de asta, Cristian Pistol, directorul CNAIR, nu a emis nici până astăzi ordinul de începere a proiectării”, susține Ungureanu. El contestă explicațiile privind presupusele formalități bugetare legate de finanțarea prin programul SAFE și a dat ca exemplu proiectul Autostrăzii A8, pe tronsonul Pașcani–Târgu Frumos. Potrivit deputatului USR de Suceava, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis ordinul de începere a proiectării încă din luna iunie, în condițiile în care proiectul beneficiază de același mecanism european de finanțare și are același constructor, compania UMB.

Ungureanu: Diferența de abordare dintre CNAIR și CNIR demonstrează că întârzierea proiectului Pașcani–Suceava nu este justificată

Emanuel Ungureanu spune că diferența de abordare dintre CNAIR și CNIR demonstrează că întârzierea proiectului Pașcani–Suceava nu este justificată și avertizează că, în lipsa începerii proiectării, termenul estimat pentru circulația pe autostradă s-ar putea muta din 2028 în 2029.

Emanuel Ungureanu critică, de asemenea, intenția liderului PSD, Sorin Grindeanu de a desființa CNIR, companie despre care afirmă că a contribuit la deblocarea și accelerarea unor proiecte importante de infrastructură rutieră, inclusiv pe Autostrada Unirii A8. Deputatul consideră că o asemenea decizie ar putea afecta capacitatea României de a implementa proiectele de infrastructură și ar pune în pericol inclusiv fondurile europene aferente PNRR.

În acest context, parlamentarul USR de Suceava anunță că a solicitat, în regim de urgență, clarificări Ministerului Transporturilor și Ministerului Finanțelor cu privire la motivele pentru care proiectul Autostrăzii A7 Pașcani–Suceava nu a trecut încă la etapa de proiectare.

Totodată, Emanuel Ungureanu a făcut un apel public președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, căruia îi cere să intervină pe lângă reprezentanții PSD din Guvern pentru deblocarea investiției.

„Autostrada Moldovei A7 nu trebuie să se oprească la Pașcani! Suceava merită să fie conectată la rețeaua modernă de drumuri a României, iar Guvernul are obligația să transforme contractele semnate în șantiere deschise și kilometri de autostradă dați în trafic, nu în noi întârzieri, blocaje artificiale și promisiuni neonorate. Fac un apel public către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, să pună presiune pe colegii lui din Guvernul PSD și să deblocheze un proiect vital pentru Suceava și Nordul Moldovei”, a transmis deputatul USR de Suceava. Emanuel Ungureanu susține că fiecare zi de întârziere afectează dezvoltarea Moldovei.