Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI în cazul judecătorului Deliorga

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală la DNA și o sesizare la Agenția Națională de Integritate după ce presa a relatat despre zborurile de lux ale judecătorului CCR Cristian Deliorga.

„Vorbim despre posibile fapte de corupție care trebuie să fie analizate de două instituții ale statului care și-au pierdut credibilitatea în ultimii ani. Mă refer la DNA și ANI. Trebuie să se verifice relația dintre domnul Daraban, șeful Camerei de Comerț, și domnul judecător Deliorga. Cert este că niște decizii pe care le-a luat domnul Deliorga în calitate de judecător al CCR îl favorizau pe domnul Daraban, care, la un moment dat, a vrut să pună mâna pe un teren în zona Romexpo de 46 de hectare și domnul Deliorga a votat în plenul CCR în favoarea acestui proiect”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul USR a subliniat faptul că informațiile recente despre excursiile de lux ale judecătorului CCR, alături de foști miniștri și premieri PSD, dar și de președintele Tribunalului Constanța și de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, au ajuns la cunoștința opiniei publice doar în urma unui atac informatic.

„Nu am aflat dintr-o comunicare a Curții, nu am aflat dintr-o investigație făcută de autoritățile statului – DNA, Parchet. Ci am aflat din întâmplare. M-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională”, a afirmat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR a făcut referire și la decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale, acuzând CCR că ar fi fost folosită în scop politic. El a criticat, de asemenea, o serie de decizii ale Curții Constituționale și a susținut că acestea ar fi servit unor interese politice.

„Când Curtea Constituțională a anulat alegerile, a făcut-o pentru că PSD nu a avut un candidat în turul 2 și Curtea Constituțională a fost folosită ca ghioagă împotriva adversarilor politici”, a declarat mai spus Emanuel Ungureanu.