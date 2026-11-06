Deputatul sucevean Valentin Răducea susține digitalizarea procedurii de acordare a reducerilor la biletele de tren pentru pensionari

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), a susținut în Comisia pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților un proiect de lege prin care se intenționează simplificarea unei proceduri învechite, prin care pensionarii sunt obligați să stea la coadă la ghișeele CFR pentru a beneficia de reducerea legală la biletele de tren.

Valentin Răducea și-a exprimat speranța ca legea să fie adoptată cât mai repede și, mai ales, să fie pusă în aplicare. „În 2026, pensionarii încă trebuie să meargă la ghișeu cu talonul de pensie, pentru că personalul trebuie să verifice documentele și să detașeze cupoanele de călătorie. În loc să simplifice lucrurile, statul îi obligă pe părinții și bunicii noștri să piardă timp la cozi pentru o reducere la care au dreptul prin lege”, a transmis Răducea. Deputatul sucevean a explicat că proiectul de lege propune introducerea unui cod QR sau a unui cod de bare pe documentele de pensie, pentru verificarea electronică a dreptului la reducere, o evidență electronică a călătoriilor utilizate și a celor rămase disponibile și verificări mai rapide și o procedură mai simplă pentru eliberarea biletelor cu reducere.

De asemenea, Valentin Răducea a precizat că proiectul prevede simplificarea procedurilor și pentru veteranii și văduvele de război. „Nu vorbim despre cine știe ce tehnologie complicată. Vorbim despre o procedură pe care statul ar fi trebuit să o modernizeze cu ani în urmă. Pensionarii au dreptul la șase călătorii simple pe an, cu reducere de 50%. Nu ar trebui să piardă timp la ghișee pentru a beneficia de ele”, a precizat Valentin Răducea.

El a mai adăugat că proiectul de lege a trecut de Senat și se află acum la Camera Deputaților, care este forul decizional. Răducea și-a exprimat speranța că inițiativa va fi adoptată într-un termen cât mai scurt și, ulterior, aplicată efectiv, astfel încât beneficiile să fie resimțite de pensionari.