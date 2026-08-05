Deputatul sucevean Valentin Răducea: „Incompetența unui sistem prea vechi pune în pericol miliarde de euro din PNRR”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al Grupului Parlamentar UPR – Uniți Pentru România, atrage atenția asupra actualei crize politice și avertizează asupra riscului pierderii unor fonduri europene importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe fondul blocajului guvernamental.

Valentin Răducea susține că respingerea a doi premieri desemnați și prelungirea perioadei de interimat guvernamental reprezintă dovada „incompetenței unui sistem prea vechi”, acuzând partidele PNL, PSD, USR și UDMR că, după luni de negocieri, nu au reușit să ofere o soluție pentru stabilitatea executivului.

„Doi premieri desemnați. Amândoi respinși. Record de guvern interimar după 1989. Miliarde din PNRR la risc. Iată bilanțul a trei luni de <negocieri> între PNL, PSD, USR și UDMR. Aceleași partide care se tot rotesc la putere de peste 30 de ani”, a declarat Valentin Răducea. El atrage atenția că termenul limită de 31 august pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR se apropie, iar lipsa unui guvern cu puteri depline poate întârzia semnarea unor proiecte majore.

„Peste 4,5 miliarde de euro stau blocate. Spitale regionale, autostrăzi și școli rămân doar pe hârtie, pentru că politicienii au ales să se certe pe funcții în loc să guverneze”, a afirmat parlamentarul sucevean. El a făcut referire și la situația economică, susținând că românii resimt din plin efectele inflației ridicate, ale creșterii chiriilor și ale majorării TVA, măsuri care, în opinia sa, nu au produs rezultatele promise în ceea ce privește reducerea deficitului și stabilizarea economiei.

„Sistemul este incompetent. Nu de ieri, ci de decenii. Iar astăzi nici măcar nu mai poate pretinde că funcționează. Când îi lași pe aceiași oameni să rezolve problemele pe care tot ei le-au creat, rezultatul este exact ceea ce vedem în prezent”, a precizat deputatul de Suceava.