Deputatul sucevean Valentin Răducea critică taxa de 25 de lei pentru colete: „De ce nu o eliminăm noi, înainte să ne oblige Bruxelles-ul?”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al Grupului Parlamentar Uniți Pentru România (UPR), critică taxa de 25 de lei aplicată coletelor și susține că aceasta ar fi generat efecte negative asupra sectorului de curierat din țară și asupra veniturilor bugetare provenite din alte taxe. Valentin Răducea spune că actualul Guvernul justifică menținerea taxei prin încasările de 167 de milioane de lei la buget, el considerând însă că această sumă trebuie analizată în contextul efectelor pe care măsura le-ar fi avut asupra firmelor de curierat și a fluxurilor logistice.

„Guvernul spune că taxa pe colete de 25 lei e bună pentru că a adus 167 milioane lei la buget. Sună bine. Până te uiți la ce nu spune. Nu spune că firmele de curierat au raportat scăderea volumului de colete. Nu spune că fluxurile logistice s-au mutat în alte state”, a declarat Valentin Răducea.

El precizează că aceste evoluții ar fi avut consecințe inclusiv asupra veniturilor obținute din TVA și taxe vamale. Răducea atrage atenția și asupra unei viitoare reglementări europene despre care afirmă că ar urma să introducă, din noiembrie 2026, o taxă de 3 euro pe produs. În acest context, parlamentarul consideră că taxa românească de 25 de lei ar trebui eliminată înainte ca România să fie obligată să se alinieze noilor reguli europene.

„Deci am inventat o taxă de 25 lei, am speriat consumatorii și firmele de logistică, am pierdut venituri pe alte capitole bugetare și acum ne lăudăm cu ea. Câteva luni. Atât mai trăiește. De ce nu o eliminăm noi, înainte să ne oblige Bruxelles-ul?”, a încheiat deputatul Valentin Răducea.