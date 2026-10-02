Deputatul sucevean Valentin Răducea critică noua taxare TollRo: „Peste 3.000 de lei în plus, lunar, pentru un singur camion”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), critică impactul estimat al sistemului de taxare TollRo asupra transportatorilor și atrage atenția asupra posibilelor efecte ale creșterii costurilor de transport asupra prețurilor suportate de consumatori.

Într-o declarație publică, parlamentarul susține că, în cazul unui camion TIR Euro VI care efectuează lunar 20 de curse dus-întors pe ruta Suceava–Sibiu, costul estimativ al taxei de drum ar crește de la aproximativ 606 lei la 3.648 de lei pe lună. „O creștere de 502% a taxei de drum! Acesta este rezultatul estimativ pentru un TIR Euro VI care face Suceava–Sibiu dus-întors, 20 de zile pe lună: aproximativ 380 km pe sens, pe drumuri naționale, comparând TollRo cu vechea rovinietă anuală.

Peste 3.000 de lei în plus, lunar, pentru un singur camion. Cine plătește, în final?

Transportatorul primește factura. Dar presiunea acestor costuri ajunge și la producători, comercianți și consumatori. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de la raft? Cu tariful coletelor? Cu toate produsele care ajung la noi cu camionul?”, a spus Răducea. El a arătat că România și-a asumat PNRR pentru a primi bani europeni și pentru a moderniza țara „Pentru cine facem această modernizare: pentru oameni sau doar pentru încasările statului?

Cum le explicați românilor că finanțarea europeană pentru dezvoltare vine împreună cu o taxă de drum care, în acest exemplu, crește cu peste 500%?”, a completat Răducea. El a atras atenția că prețurile foarte mari la carburant „apasă” deja pe fiecare cursă făcută de transportatori, iar acum se mai adaugă mii de lei lunar în taxe. „Cât mai pot suporta firmele și cât mai pot plăti familiile? Unde vreți să ajungem? Vrem drumuri mai bune și o economie care funcționează. Cerem însă să explicați cine suportă aceste costuri și ce măsuri aveți pentru ca ele să nu sufoce firmele și puterea de cumpărare a românilor”, a încheiat Valentin Răducea.