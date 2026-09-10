Deputatul sucevean Valentin Răducea consideră că rezultatele elevilor români la testarea PISA arată „eșecul educației din România”

Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al Grupului parlamentar UPR – Uniți Pentru România, a atras atenția asupra rezultatele obținute de elevii români la testarea PISA 2025 și cere autorităților să trateze situația din educație drept o „urgență națională”.

Valentin Răducea atrage atenția asupra procentului ridicat de elevi care întâmpină dificultăți în ceea ce privește matematica și înțelegerea textelor citite. „Jumătate dintre elevii români au dificultăți la matematică și citire. Cine răspunde pentru eșecul educației?”, a transmis Răducea. Potrivit acestuia, rezultatele PISA 2025 arată că 52% dintre elevii români au dificultăți în utilizarea unor noțiuni elementare de matematică pentru rezolvarea unor probleme simple, în timp ce 48% nu reușesc să înțeleagă suficient de bine un text.

„PISA este cea mai amplă evaluare internațională a elevilor de 15 ani, realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Testarea arată cât de bine reușesc elevii să folosească în viața reală ceea ce au învățat la matematică, citire și științe.

România a obținut cele mai slabe rezultate de după 2006 și s-a clasat pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană.

Aceste cifre nu reprezintă un verdict asupra copiilor, ci asupra unui sistem care nu le oferă tuturor șansa de a învăța lucrurile de care vor avea nevoie în viață.

În ultimii 20 de ani am schimbat miniștri, legi, programe și denumiri de reforme. Rezultatele copiilor, însă, au continuat să scadă”, a declarat deputatul sucevean. El consideră că Guvernul și Ministerul Educației trebuie să trateze această situație ca pe o urgență națională, fiind necesare politici publice care să urmărească, în primul rând, identificarea din timp și sprijinirea elevilor aflați în risc educațional.

„Nu mai avem nevoie de reforme anunțate și abandonate după schimbarea fiecărui ministru. Avem nevoie de continuitate, finanțare și măsuri construite împreună cu profesorii și specialiștii din educație, aplicate consecvent și evaluate după rezultate”, a mai adăugat Valentin Răducea, care a subliniat faptul că fiecare an pierdut înseamnă încă o generație de copii lăsată în urmă.