Actualitate

Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales în Prezidiul Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze

Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales în Prezidiul Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze
Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales în Prezidiul Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze

Deputatul sucevean Ghervazen Longher are parte de apreciere la nivel internațional.

În cadrul Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze, desfășurată în zilele de 9–10 octombrie la Bruxelles, au fost alese noile structuri de conducere ale Consiliului pentru următorul mandat.

În funcția de președinte a fost ales Frank Spula, din Statele Unite ale Americii, iar în funcțiile de vicepreședinți au fost aleși Tadeusz Pilat, din Suedia și Dominik Roszak, din Canada.

De asemenea, au fost aleși secretarul, trezorierul și șapte membri ai Prezidiului, printre care și Ghervazen Longher.
Consiliul Mondial al Diasporei Poloneze este o federație de organizații care reunesc comunitățile poloneze și polonezii din afara granițelor Poloniei, având ca scop reprezentarea intereselor comune ale acestora în întreaga lume.
Alegerea lui Ghervazen Longher de către delegați în componența Prezidiului Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze reprezintă, fără îndoială, o recunoaștere a experienței sale îndelungate în conducerea organizației comunității poloneze din România, precum și a implicării sale în mișcarea poloneză internațională.

Mai trebuie amintit că Ghervazen Longher deține și funcția de vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze.

Ghervazen Longher este deputat în Parlamentul României și deține funcția de președinte al Uniunii Polonezilor din România, structură pe care o reprezintă atât la nivel național, cât și internațional.

Recomandări

Explozie de culoare și bucurie la ”Sărbătoarea Roadelor”, un eveniment care a reunit comunitatea poloneză

Actualitate

Explozie de culoare și bucurie la ”Sărbătoarea Roadelor”, un eveniment care a reunit comunitatea poloneză

Actualitate

Explozie de culoare și bucurie la ”Sărbătoarea Roadelor”, un eveniment care a reunit comunitatea poloneză

Explozie de culoare și bucurie la ”Sărbătoarea Roadelor”, un eveniment care a reunit comunitatea poloneză
Proiectul internațional „Prietenie fără frontier”, cu elevi și profesori de la Cacica și Częstochowa

Învățământ preuniversitar

Proiectul internațional „Prietenie fără frontiere”, cu elevi și profesori de la Cacica și Częstochowa

Învățământ preuniversitar

Proiectul internațional „Prietenie fără frontiere”, cu elevi și profesori de la Cacica și Częstochowa

Proiectul internațional „Prietenie fără frontier”, cu elevi și profesori de la Cacica și Częstochowa
Aproximativ 300 de spectatori au aplaudat Corala „Ciprian Porumbescu” la concertul pascal extraordinar susținut în Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica

Evenimente

Aproximativ 300 de spectatori au aplaudat Corala „Ciprian Porumbescu” la concertul pascal extraordinar susținut în Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica

Evenimente

Aproximativ 300 de spectatori au aplaudat Corala „Ciprian Porumbescu” la concertul pascal extraordinar susținut în Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica

Aproximativ 300 de spectatori au aplaudat Corala „Ciprian Porumbescu” la concertul pascal extraordinar susținut în Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica
Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze

Actualitate

Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze

Actualitate

Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze

Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze
Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Cacica, în Polonia, în cadrul proiectului „Prietenie fără frontiere”

Învățământ preuniversitar

Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Cacica, în Polonia, în cadrul proiectului „Prietenie fără frontiere”

Învățământ preuniversitar

Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Cacica, în Polonia, în cadrul proiectului „Prietenie fără frontiere”

Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Cacica, în Polonia, în cadrul proiectului „Prietenie fără frontiere”