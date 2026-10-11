Deputatul sucevean Ghervazen Longher, ales în Prezidiul Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze

Deputatul sucevean Ghervazen Longher are parte de apreciere la nivel internațional.

În cadrul Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze, desfășurată în zilele de 9–10 octombrie la Bruxelles, au fost alese noile structuri de conducere ale Consiliului pentru următorul mandat.

În funcția de președinte a fost ales Frank Spula, din Statele Unite ale Americii, iar în funcțiile de vicepreședinți au fost aleși Tadeusz Pilat, din Suedia și Dominik Roszak, din Canada.

De asemenea, au fost aleși secretarul, trezorierul și șapte membri ai Prezidiului, printre care și Ghervazen Longher.

Consiliul Mondial al Diasporei Poloneze este o federație de organizații care reunesc comunitățile poloneze și polonezii din afara granițelor Poloniei, având ca scop reprezentarea intereselor comune ale acestora în întreaga lume.

Alegerea lui Ghervazen Longher de către delegați în componența Prezidiului Consiliului Mondial al Diasporei Poloneze reprezintă, fără îndoială, o recunoaștere a experienței sale îndelungate în conducerea organizației comunității poloneze din România, precum și a implicării sale în mișcarea poloneză internațională.

Mai trebuie amintit că Ghervazen Longher deține și funcția de vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze.

Ghervazen Longher este deputat în Parlamentul României și deține funcția de președinte al Uniunii Polonezilor din România, structură pe care o reprezintă atât la nivel național, cât și internațional.