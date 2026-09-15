Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan solicită fonduri pentru reabilitarea monumentelor istorice din județul Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan îi solicită ministrului Culturii, András István Demeter, să prevadă în bugetul pentru anul 2027 fonduri destinate reabilitării și protejării monumentelor istorice din județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis o interpelare ministrului Culturii, în care a cerut informații privind identificarea unor noi surse de finanțare pentru investițiile din domeniul cultural.

Ioan Balan l-a întrebat pe ministrul Culturii dacă au fost demarate demersuri pe lângă Comisia Europeană pentru obținerea unor surse suplimentare de finanțare din fonduri externe nerambursabile, altele decât fondurile de coeziune, care să poată susține proiectele de investiții în domeniul culturii. El vrea să afle dacă Ministerul Culturii ia în calcul crearea unui mecanism mixt de finanțare, prin colaborarea dintre Guvern, Ministerul Culturii și autoritățile administrației publice locale. În opinia deputatului PNL de Suceava, un astfel de mecanism ar putea contribui la susținerea unor investiții privind patrimoniul național și instituțiile de cultură din județul Suceava. „Mi-aș dori foarte mult ca, în anul 2026, chiar și în contextul constrângerilor bugetare actuale, bugetul de investiții al Ministerului Culturii să beneficieze de credite bugetare consistente, din care să se poată finanța lucrări importante pentru reabilitarea și protejarea patrimoniului cultural al României, ca expresie a respectului pentru identitatea noastră națională”, a declarat Ioan Balan.

Deputatul liberal a subliniat importanța județului Suceava în istoria națională, prin numărul mare de monumente și situri care trebuie protejate.