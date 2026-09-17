Deputatul Petru Gabriel Negrea cere măsuri pentru salvarea fermelor românești

Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) de Suceava Petru Gabriel Negrea a susținut o declarație politică în plenul Camerei Deputaților prin care a adus în atenția publică problemele cu care se confruntă fermierii, producătorii și crescătorii de animale din țară. Parlamentarul sucevean a subliniat vulnerabilitatea sectorului agricol autohton și a solicitat autorităților guvernamentale măsuri urgente, alături de răspunsuri clare la revendicările înaintate de producători.

Deputatul Petru Gabriel Negrea a vorbit și din perspectiva propriei sale experiențe din mediul rural, menționând că activează în acest sector ca producător și crescător de animale. Acesta a arătat că munca din agricultură și zootehnie implică sacrificii mari și un program zilnic extenuant, care începe frecvent la primele ore ale dimineții și se termină aproape de miezul nopții, fără nicio pauză în zilele de weekend sau în perioada sărbătorilor.

Printre problemele concrete enumerate de parlamentar se numără restricțiile impuse la exportul de animale, impactul unor măsuri sanitar-veterinare care impun sacrificări, precum și blocajele instituționale și întârzierile birocratice în achitarea la timp a despăgubirilor stabilite pentru crescătorii afectați. De asemenea, s-a atras atenția asupra poverii fiscale crescute, a costurilor mari pentru concesionarea sau închirierea pășunilor comunale, dar și asupra dezechilibrelor din piață. Printre acestea se numără prețurile de achiziție considerate mult prea mici pentru lapte și carne, în raport direct cu scumpirile constante la materiale esențiale, precum motorina, furajele sau îngrășămintele.

Deputatul sucevean a argumentat că procesul de modernizare a agriculturii românești nu ar trebui implementat în detrimentul producătorilor autohtoni sau al gospodăriilor tradiționale. În opinia sa, colapsul și dispariția fermelor românești ar deteriora pe termen lung structura socială a satelor și ar reduce drastic capacitatea țării de a-și asigura siguranța alimentară din resurse proprii.

Referitor la incidentele înregistrate în timpul protestelor organizate în Piața Victoriei, deputatul Petru Gabriel Negrea a condamnat actele de violență, dar a ținut să sublinieze că acestea nu trebuie utilizate ca pretext pentru a ignora nemulțumirile reale și legitime ale manifestanților. „Atunci când dispare un fermier, nu dispare doar o afacere. Dispare o gospodărie. Dispare o familie din sat. Dispare o parte din capacitatea României de a-și produce propria hrană”, a declarat Negrea.

Intervenția s-a încheiat cu o solicitare oficială adresată Executivului pentru o analiză a cererilor transmise de fermieri, cerând mai mult respect pentru munca acestora și decizii administrative concrete.