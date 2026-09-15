Deputatul Petru-Gabriel Negrea cere explicații oficiale după incidentul cu drona din județul Suceava: „Sucevenii au dreptul să știe dacă au fost în pericol”

Deputatul sucevean Petru-Gabriel Negrea a solicitat oficial, în plenul Camerei Deputaților, clarificări urgente din partea instituțiilor statului cu privire la incidentele în care drone sau fragmente de drone au pătruns pe teritoriul României. Demersul parlamentarului vine în contextul îngrijorărilor apărute în spațiul public după ce o dronă a fost descoperită recent pe raza localității Calafindești, din județul Suceava.

„Sucevenii cer clarificări. Am fost trimis în Parlament de suceveni pentru a-i reprezenta, iar atunci când oamenii au întrebări legitime privind siguranța lor și a comunităților în care trăiesc, este obligația mea să le duc vocea în Parlament și să cer răspunsuri clare din partea instituțiilor statului”, a declarat deputatul Petru-Gabriel Negrea.

Prin intermediul unei interpelări oficiale aduse în atenția autorităților, parlamentarul de Suceava a solicitat o evidență a incidentelor similare din ultimii doi ani. Acesta vrea să afle cu exactitate câte drone sau fragmente de echipamente de zbor au fost identificate pe teritoriul național, care a fost originea acestora și ce date concrete dețin autoritățile despre aparatul prăbușit în județul Suceava.

Negrea cere răspunsuri punctuale legate de drona de la Calafindești, respectiv proveniența acesteia, locul de lansare, traseul de zbor urmat, dar și un aspect critic pentru siguranța publică – dacă aparatul transporta încărcătură explozivă sau alte substanțe periculoase care ar fi putut pune în pericol viețile localnicilor.

O altă problemă spinoasă ridicată de deputat vizează capacitatea de reacție a sistemelor de apărare aeriană. Petru-Gabriel Negrea a solicitat explicații privind motivele pentru care drona nu a fost interceptată și neutralizată înainte de a se prăbuși la sol, dar și ce măsuri concrete au fost adoptate pentru ca astfel de evenimente să nu mai pună în pericol comunitățile din România. „România poate și trebuie să își respecte angajamentele față de partenerii săi, însă prima obligație a statului român este apărarea propriilor cetățeni și a teritoriului național. Sucevenii au dreptul să știe ce s-a întâmplat, dacă au fost în pericol și ce face statul pentru ca astfel de situații să nu le amenințe siguranța”, a subliniat parlamentarul.

În încheierea demersului său, deputatul a insistat asupra necesității unui răspuns oficial ferm și transparent, avertizând că lipsa de comunicare sau informațiile contradictorii nu fac decât să amplifice starea de alertă și neîncredere în rândul populației. „Nu cerem speculații și nu căutăm vinovați înainte de a avea toate datele. Cerem adevărul și răspunsuri oficiale. Aceasta este vocea sucevenilor pe care am datoria să o duc în Parlamentul României”, a mai spus deputatul Petru-Gabriel Negrea.