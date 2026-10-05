Deputatul Florin Pușcașu solicită Guvernului găsirea de soluții pentru a majora capacitatea de stocare a energiei electrice în România

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu a solicitat Guvernului să găsească soluții pentru a majora capacitatea de stocare a energiei electrice în România. Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare premierului interimar, Ilie Bolojan, în care arată că importul de energie electrică a ajuns, în seara zilei de sâmbătă, 3 octombrie, mai mare decât producția națională la acel moment. Pușcașu a adăugat că situația sistemului național, „văduvit” de lipsa centralei de la Cernavodă și de aportul energiei hidro, redus extrem de mult, își atinge limitele atunci când nu beneficiază de resursele eoliene și fotovoltaice.

„Sâmbătă seara, în zi de weekend cu un consum nu foarte mare de energie electrică, producția națională livrată în rețele era de doar 2.900 MW, în condițiile în care soare nu mai era la acea oră, producția eoliană era aproape inexistentă, hidrocentralele produceau la sub 1.000 MW, iar cărbunele sub 1.000 MW. Redeschiderea capacităților pe cărbune este o soluție la care nu ați răspuns”, a precizat deputatul AUR.

El a adăugat că importul instantaneu de energie electrică la aceeași oră se ridica la aproape 3.400 MW, mult mai mult decât toată producția internă, „o situație mai rar întâlnită”. Pușcașu consideră că mai îngrijorător este faptul că importul s-a apropiat destul de mult de limita maximă de pe liniile de interconexiune, care este de 4.000 MW, potrivit datelor Transelectrica.

„Pe fondul scăderii resursei hidro, în condițiile în care centrala nucleară rămâne oprită, și cu o capacitate de stocare care să absoarbă abundența de energie fotovoltaică din orele de zi redusă, sistemul energetic național începe să se apropie de unele dintre limite în vârful de consum de seară. Ipoteza potrivit căreia prețul era mic la acea oră, și din acest motiv s-au preferat importurile în dezavantajul producției interne în centralele termo, singurele care puteau fi în teorie crescute la acea oră, nu stă în picioare”, a afirmat deputatul AUR, care a explicat că în acel interval orar prețul în piața pentru ziua următoare era de peste 1.900 de lei/MWh, deci suficient de ofertant atât pentru centralele pe gaz, cât și cele pe cărbune să producă și să vândă în piața spot.

El susține că impactul capacităților de stocare asupra prețului energiei electrice este direct, major și esențial pentru reducerea facturilor pe termen mediu și lung, atât pentru populație, cât și pentru companii. Deputatul AUR atrage atenția că în prezent, absența unor capacități suficiente de stocare este principalul motiv pentru care România înregistrează frecvent cele mai mari prețuri la electricitate din Europa pe piața spot.