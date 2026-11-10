Deputatul Florin Pușcașu îi solicită premierului Niculescu măsuri urgente pentru ca tinerii să se poată angaja mai ușor

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu îi solicită premierului Luca Niculescu măsuri urgente pentru ca tinerii să se poată angaja mai ușor, în condițiile în care România are cea mai mare rată a șomajului în rândul acestora din Uniunea Europeană, de 26%.

Florin Pușcașu atrage atenția că România se confruntă cu un val important de concedieri și restructurări în mai multe sectoare de activitate, cele mai recente anunțuri vizând mari companii de stat și private.

„Peste 10.000 de angajați și-au pierdut locurile de muncă de la începutul anului până la final de august, cu 25% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul acestora este cu 2.200 de persoane peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Conform ANOFM, până la finalul lunii august 2026, la nivel național, 208 de agenți economici au notificat intenția de a efectua disponibilizări colective pentru un număr estimat de 22.146 persoane. Dintre acestea, până la aceeași dată, au fost disponibilizate efectiv 10.451 persoane”, a spus Florin Pușcașu.

Deputatul AUR de Suceava a adăugat că cifrele de până acum din 2026 indică un nivel mai ridicat al concedierilor decât cel de anul trecut. Pușcașu spune că până la finalul lunii august 2025, la nivel național, agenții economici notificaseră intenția de a efectua disponibilizări colective pentru un număr estimat de 17.201 persoane, dintre care, până la aceeași dată, fuseseră disponibilizate efectiv 8.251 persoane. „În tot anul 2025, peste 11.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă prin disponibilizări colective în 2025, cu 21% mai multe decât în anul precedent. De asemenea, numărul total de şomeri la finele lunii august 2026 a fost de 260.919 de persoane, mai mare cu 1.030 de persoane faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare. Pe lângă toate acestea România are cea mai mare rată a șomajului din UE în rândul tinerilor, 26%”, a mai adăugat Pușcașu.

În final, el i-a solicitat premierului Niculescu să declare public ce perspective are un tânăr în România în viziunea Guvernului pe care îl conduce.