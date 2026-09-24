Deputatul Emanuel Ungureanu, voluntar într-o tabără de tratament pentru tineri cu insuficiență renală

Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu participă ca voluntar la o tabără de tratament destinată tinerilor cu insuficiență renală, organizată prin Asociația pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru”. Emanuel Ungureanu a transmis un mesaj public, despre dificultățile cu care se confruntă pacienții dependenți de hemodializă și despre relația pe care a construit-o, de-a lungul anilor, cu aceștia.

„A doua ședință de hemodializă, o altă zi de joi… Aparatele trag lacom din sângele încărcat de toxine după 48 de ore. Urmează 4 ore grele, pline de pericole. Aparatul care le salvează viața le este și prieten, și potențial dușman de moarte. Ei sunt eroii mei, de 24 de ani, cei mai mulți, sunt în atenția și grija mea. Avem și membri noi în Asociație: Diana și mama ei Tia, Nina și Maria. Zeci de ani de suferință și chin. Familia mea extinsă cuprinde peste 100 de suflete. Poveștile lor de viață sunt cumplit de triste și în același timp frumoase”, a transmis deputatul USR de Suceava.

El a adresat mulțumiri persoanelor care sprijină activitatea asociației și a evidențiat contribuția medicului Laura Posa, medic-șef al centrului de dializă Alfa Nefrodynamiki, din apropierea orașului Salonic, din Grecia. Emanuel Ungureanu a precizat că Laura Posa este originară din Sibiu, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și lucrează de peste 35 de ani cu pacienți care suferă de afecțiuni cronice ale rinichilor în zona Salonic. „O femeie extraordinară, cu un suflet mare și un medic de nota 10. Îi mulțumesc ei și personalului medico-sanitar pentru efortul lor constant pentru a le oferi cel mai bun tratament tinerilor mei luptători! Luptăm pentru Viață!”, a încheiat Emanuel Ungureanu.