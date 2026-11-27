Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a salutat preluarea de către Parchetul General a dosarului accidentului rutier în care a murit un tânăr de 17 ani din Stroiești.

„În sfârșit, criminalul care l-a ucis pe Lucian merge în arest pentru 30 de zile.

În urma presiunii publice uriașe, Parchetul General a preluat dosarul de omor în care a fost implicat fiul unui consilier local din Stroiești, numele lui este Gabriel Mazur. Criminalul care l-a omorât pe Lucian Boca merge la beci. Rămâne întrebarea de ce procurorii din Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava nu au propus arestarea pentru 30 de zile pentru acest criminal, de ce nu au aplicat legea imediat?

Voi urmări cu atenție dacă justiția își va face datoria în acest caz extrem de grav și salut intervenția Parchetului General!”, a transmis Emanuel Ungureanu în această seară.