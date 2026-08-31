Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, solicită autorităților să închidă efectiv un podeț degradat din comuna Bilca, după ce un tânăr de 17 ani a căzut de la o înălțime de aproximativ șapte metri și a murit.

Emanuel Ungureanu a lansat un apel public către Primăria Bilca și Inspectoratul de Stat în Construcții, precizând că puntea degradată din această comună este în continuare traversată, deși autoritățile au anunțat că aceasta a fost închisă. Apelul vine după tragedia produsă în luna iulie, când un tânăr în vârstă de 17 ani din Bilca a fost găsit mort, pe 20 iulie, după ce a căzut de pe acest podeț, de la o înălțime de aproximativ șapte metri. Puntea face legătura între comuna Bilca și localitatea Vicovu de Jos.

Deputatul Emanuel Ungureanu acuză că podețul de la Bilca, de pe care a căzut mortal un adolescent, este în continuare folosit

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Emanuel Ungureanu spune că, în urma accidentului, autoritățile au declarat că podețul a fost închis, însă, potrivit parlamentarului, în realitate acesta continuă să fie folosit. „A murit Mirel și podețul putred din comuna Bilca este în continuare deschis!”, a transmis deputatul, care a publicat și imagini din care reiese faptul că oamenii continuă să traverseze podețul. El susține că măsurile luate până în prezent nu sunt suficiente pentru a împiedica accesul. Potrivit acestuia, în zonă a fost amplasată o bandă și un indicator de interzicere a accesului, însă acestea nu îi împiedică pe muncitori să traverseze puntea către o fabrică aflată în apropiere.

„Fac un apel public la conducerea Primăriei Bilca să ia măsuri, alături de Inspectoratul de Stat în Construcții, ca acest podeț putred să fie cu adevărat închis”, a declarat Emanuel Ungureanu. Parlamentarul USR a mai anunțat că va prezenta dovezi că de peste 23 de ani pe acest podeț s-ar circula ilegal.