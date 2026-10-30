Deputatul Emanuel Ungureanu a susținut în Consiliul Local necesitatea construirii unui Spital Municipal la Suceava, cu o capacitate de 250 de paturi

Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a susținut, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Suceava, necesitatea construirii unui Spital Municipal, anunțând că a depus la registratura Primăriei un proiect și un plan privind realizarea unei astfel de unități medicale. Emanuel Ungureanu propune ca investiția să fie realizată printr-un parteneriat între administrația locală, Consiliul Județean, Guvern și, eventual, un investitor privat.

Ungureanu a precizat că ideea construirii unui Spital Municipal s-a regăsit în programele electorale ale tuturor partidelor care au participat la alegerile locale, încă din anul 2020, respectiv PSD, PNL, USR și AUR, considerând că realizarea acestui obiectiv ar trebui să devină un proiect comun al orașului, dincolo de apartenența politică.

Deputatul USR a explicat că experiența sa în domeniul sănătății, acumulată în cei zece ani de activitate în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților și prin intermediul unei asociații pe care o are de 25 de ani și care sprijină copiii cu boli cronice, îi permite să vină cu o propunere concretă pentru sistemul medical sucevean. „Nu este proiectul USR, este proiectul nostru, al vostru și așa vreau să rămână până la capăt”, a declarat Emanuel Ungureanu în Consiliul Local.

El a arătat că noul Spital Municipal ar urma să aibă aproximativ 250 de paturi și să fie construit pe un teren cu o suprafață cuprinsă între patru și șapte hectare. Ungureanu susține că a identificat deja cel puțin trei posibile amplasamente în municipiul Suceava. Valoarea estimată a investiției ar fi cuprinsă între 100 și 150 de milioane de euro. Ungureanu consideră că un astfel de obiectiv se poate realiza pe parcursul a două mandate, pregătit prin studii de fezabilitate și prin identificarea surselor de finanțare, iar noua unitate medicală să aibă și resursa umană necesară funcționării.

Deputatul USR de Suceava a subliniat că viitorul spital nu ar trebui să intre în concurență cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, ci să completeze serviciile medicale existente. Printre argumentele invocate se numără presiunea asupra Unității de Primire a Urgențelor, nevoia unei secții moderne de paliație și necesitatea dezvoltării unor facilități care să sprijine atragerea și pregătirea medicilor tineri.

Emanuel Ungureanu a oferit drept exemplu experiența de la Buzău, unde, în mandatul său anterior de deputat, a inițiat un proiect pentru construirea unui spital municipal, în colaborare cu primarul, membru al PSD. Potrivit acestuia, proiectul se află într-un stadiu avansat și demonstrează că investițiile majore în sănătate pot fi realizate prin colaborare între reprezentanți ai unor partide diferite.

Emanuel Ungureanu a mai precizat că a discutat deja cu primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, despre oportunitatea construirii unei astfel de unități medicale și că documentația depusă la Primărie urmează să ajungă atât la edil, cât și la consilierii locali.

„Mă interesează să rămână în urma noastră un spital aici”, a transmis parlamentarul, care a făcut apel la o dezbatere serioasă și la implicarea tuturor factorilor decizionali în conturarea proiectului.

Emanuel Ungureanu a mai arătat că Suceava se numără printre puținele municipii din România care nu dispun de un spital municipal, iar realizarea unei astfel de investiții ar trebui să devină un obiectiv comun al administrației locale și al întregii comunități.