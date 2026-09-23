Deputatul AUR Petru Negrea susține că România are nevoie de reforme reale în administrația publică pentru reducerea birocrației și deblocarea investițiilor

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a susținut în plenul Camerei Deputaților necesitatea unei reforme reale a administrației publice, care să reducă birocrația, să deblocheze investițiile și să respecte timpul și banii cetățenilor. Petru Negrea a subliniat că un stat care funcționează greu îi costă pe toți cetățenii țării. „Îi costă pe românii care pierd timp la ghișee și sunt trimiși de la o instituție la alta. Îi costă și pe primarii care au proiecte și finanțare, dar așteaptă luni întregi după documentații, avize, autorizații și verificări. Fiecare zi de întârziere costă. Fiecare investiție blocată costă. Iar când întârzie un drum, o școală, o rețea de apă sau un dispensar, pierde întreaga comunitate”, a spus Negrea. El consideră că instituțiile statului trebuie să comunice între ele, astfel încât cetățeanul și primăria să nu mai fie transformați în curieri între autorități. „Avem nevoie de proceduri mai simple, termene clare și responsabilitate. Iar digitalizarea trebuie să însemne mai puțină birocrație, nu același dosar mutat de pe hârtie într-un calculator. Astfel, am atras atenția și asupra unui lucru esențial: reforma administrației nu trebuie să însemne automat disponibilizări”, a completat deputatul AUR de Suceava. El a adăugat că în instituțiile publice există profesioniști formați în ani de muncă, oameni care cunosc legislația, proiectele și procedurile.

„Competența trebuie păstrată, iar performanța trebuie evaluată. Un profesionist se formează în ani. O procedură inutilă poate fi eliminată printr-o decizie. Soluția este să eliminăm risipa, suprapunerile și birocrația care blochează administrația și investițiile”, a mai spus Petru Negrea. El a arătat că și pentru Suceava miza este concretă, și anume ca proiectele comunităților locale să ajungă mai repede de pe hârtie în teren.

„Românii plătesc taxe și impozite și au dreptul la un stat care le respectă timpul și banii. Nu trebuie să alegem între un stat mai ieftin și un stat care funcționează. Avem nevoie de un stat mai eficient, care păstrează competența și risipa”, a încheiat Petru Negrea.