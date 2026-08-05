Deputatul AUR Petru Negrea solicită soluții pentru asigurarea farmaciilor cu program non-stop în județul Suceava

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea susține că accesul la medicamente nu trebuie să depindă de ora din zi sau de localitatea în care locuiesc cetățenii și anunță că a adresat o întrebare oficială Colegiului Farmaciștilor Suceava privind situația farmaciilor cu program non-stop din județ.

Petru Negrea spune că a primit numeroase sesizări din partea locuitorilor județului, care reclamă dificultăți în procurarea medicamentelor prescrise în regim de urgență după ora 22:00, în special în cazul persoanelor care locuiesc la zeci sau chiar peste 100 de kilometri de municipiul Suceava.

„Este inadmisibil ca oamenii să fie puși în situația de a parcurge distanțe atât de mari pentru un medicament de care poate depinde sănătatea sau chiar viața lor”, a declarat deputatul Petru Negrea.

În solicitarea transmisă Colegiului Farmaciștilor Suceava, el a cerut informații privind numărul total al farmaciilor care funcționează în județ, câte dintre acestea au program permanent și ce soluții pot fi identificate pentru ca fiecare municipiu și oraș să beneficieze, prin rotație sau prin program prelungit, de cel puțin o farmacie deschisă pe timpul nopții.

Deputatul AUR de Suceava consideră că accesul la medicamente trebuie să fie garantat tuturor cetățenilor, indiferent de zona în care locuiesc, și că serviciile farmaceutice de urgență reprezintă o componentă esențială a sistemului de sănătate. „Sănătatea cetățenilor trebuie să fie o prioritate, iar accesul la medicamente nu poate fi un privilegiu rezervat doar celor care locuiesc în apropierea municipiului reședință de județ”, spune Negrea. El a precizat că va urmări răspunsul autorităților la solicitarea adresată și va informa opinia publică cu privire la măsurile care vor fi luate.