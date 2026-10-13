Deputatul AUR Petru Negrea solicită măsuri urgente pentru îmbunătățirea accesului sucevenilor la medicamente și servicii medicale

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea solicită luarea de măsuri urgente pentru îmbunătățirea accesului sucevenilor la medicamente și servicii medicale. Apelul a fost făcut după ce, în urma numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor, deputatul Petru Negrea a solicitat informații oficiale de la Colegiul Farmaciștilor și Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, privind accesul la farmacii cu program permanent și fondurile disponibile pentru analize și investigații medicale. Negrea a arătat că răspunsurile celor două instituții evidențiază probleme importante cu care se confruntă sucevenii, având în vedere că în județ sunt doar trei farmacii cu program permanent sau prelungit, toate în municipiul Suceava. El a precizat că, potrivit Colegiului Farmaciștilor Suceava, aceste farmacii sunt: DONA 85 – bdul 1 Decembrie 1918, nr. 21 bis, la parterul Spitalului Județean Suceava – program non-stop, ARZAMAS (Areni) – bdul 1 Decembrie 1918, nr. 2 – program non-stop și FARMALIN – Calea Unirii, nr. 94 – program zilnic 07:00–24:00.

„În răspunsul instituției nu sunt indicate farmacii cu program permanent în celelalte municipii și orașe ale județului, precum Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului sau Siret. Colegiul Farmaciștilor explică această situație prin deficitul de farmaciști și lipsa posibilităților financiare pentru susținerea unui program permanent”, a spus deputatul AUR de Suceava. El consideră necesară identificarea unor soluții pentru ca și locuitorii din celelalte localități ale județului să poată avea acces la medicamente în timpul nopții și în zilele nelucrătoare.

Petru Negrea a adăugat că o altă problemă semnalată de cetățeni privește dificultatea efectuării analizelor medicale decontate de stat. Negrea precizează că, potrivit datelor transmise de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, la 31 iulie 2026, instituția înregistra 503.748 de persoane asigurate în județ, 713,13 milioane lei venituri colectate, 1,042 miliarde lei plăți efectuate și 329,22 milioane lei deficit rezultat din diferența dintre venituri și plăți.

„Gradul de acoperire a plăților din veniturile colectate era de numai 68,41%. În primele șapte luni ale anului, pentru investigații medicale au fost decontate 37,35 milioane lei, reprezentând doar 3,77% din totalul serviciilor medicale decontate.

Această situație ridică semne de întrebare privind finanțarea serviciilor medicale, în condițiile în care numeroși cetățeni reclamă epuizarea fondurilor pentru analize și necesitatea achitării acestora din propriul buzunar”, a declarat deputatul sucevean, care consideră că este necesară suplimentarea fondurilor pentru sănătate.

El a precizat că, în contextul incertitudinilor privind formarea Guvernului și realizarea rectificării bugetare, suplimentarea fondurilor destinate sistemului de sănătate reprezintă o problemă care necesită atenție urgentă. În final, Negrea solicită autorităților responsabile identificarea unor soluții pentru asigurarea finanțării analizelor medicale și extinderea serviciilor farmaceutice de permanență în județul Suceava. „Cetățenii nu trebuie să fie puși în situația de a căuta noaptea o farmacie la zeci de kilometri distanță sau de a plăti analize medicale pentru care contribuie deja la sistemul de sănătate. Avem nevoie de soluții concrete, de finanțare corespunzătoare și de responsabilitate din partea instituțiilor competente”, a încheiat Petru Negrea.