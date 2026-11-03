Deputatul AUR Petru Negrea solicită controale la benzinării: „Românii trebuie să plătească pentru carburant, nu pentru aer!”

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a anunțat că în urma mai multor sesizări primite de la cetățeni din județele Moldovei, inclusiv din Suceava, a adresat o solicitare oficială Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), cerând verificarea corectitudinii cantităților de carburant livrate la pompe. Petru Negrea a arătat că cetățenii au reclamat suspiciuni că, în anumite situații, pompele ar putea înregistra și taxa aer în loc de carburant, ceea ce ar însemna că șoferii plătesc pentru cantități pe care nu le primesc efectiv. „Românii plătesc deja prețuri uriașe la carburanți. Nu este normal să existe și suspiciunea că sunt taxați pentru aer! Fiecare litru plătit trebuie să ajungă în rezervor, nu doar pe bonul fiscal!”, a spus deputatul AUR de Suceava.

Petru Negrea a solicitat BRML să precizeze câte controale au fost efectuate în anul 2026, ce nereguli au fost descoperite și dacă au fost identificate situații în care pompele au înregistrat aer în loc de carburant.

„Instituțiile statului trebuie să apere cetățenii, nu să ignore sesizările lor. Voi urmări răspunsul autorităților și voi cere măsuri ferme dacă se confirmă aceste suspiciuni. Românii au dreptul la corectitudine și respect!”, a încheiat Negrea.