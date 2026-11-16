Deputatul AUR Petru Negrea le transmite actualilor guvernanți că „românii spun nu războiului!”

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a susținut o declarație politică în plenul Parlamentului în care a ținut să transmită un mesaj ferm actualilor guvernanți, și anume că „românii spun nu războiului!”. Petru Negrea a amintit că de mai multe luni, dronele survolează România, iar cetățenilor li se spune că acestea sunt rusești. „Ni se dau alerte repetate și ni se induce permanent teama că războiul este la ușă. Dar cine ne garantează că aceste drone nu aparțin unei entități militare necunoscute, care urmărește provocarea unor tensiuni și împingerea României spre război? Există riscul ca, prin aceste alerte repetate, românii să fie obișnuiți, zi după zi, cu dronele, cu sirenele, cu panica și cu ideea că războiul este inevitabil. Să fim pregătiți psihologic să acceptăm orice decizie, fără să mai întrebăm, fără să mai protestăm! Noi refuzăm acest scenariu!”, a precizat Petru Negrea. El consideră că românii au deja propriul război de 36 de ani, „un război pe care guvernanții îl duc împotriva propriului popor”. „Un război al sărăciei, al facturilor uriașe, al salariilor de mizerie, al spitalelor închise, al școlilor distruse și al tinerilor alungați din țară. Nu vrem să murim pentru războiul altora! Nu vrem ca românii și copiii lor să devină victime colaterale ale unor interese geopolitice care nu le aparțin!”, a mai adăugat deputatul AUR de Suceava. El le-a solicitat guvernanților să înceteze alimentarea panicii, să spună adevărul despre proveniența dronelor și despre pericolele reale la care este expusă România și, mai ales, să nu împingă țara într-un război. „România vrea pace! România vrea viață! România spune nu războiului!”, a încheiat Petru Negrea.