Deputatul AUR Petru Negrea consideră că salvarea caselor tradiționale din lemn din Bucovina trebuie să devină o prioritate

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, consideră că salvarea caselor tradiționale din lemn din Bucovina trebuie să devină o prioritate pentru instituțiile care au competențe și resurse pentru protejarea patrimoniului cultural. Petru Negrea a făcut această declarație după ce a primit răspunsul oficial al Direcției Județene pentru Cultură Suceava la demersul său privind protejarea și salvarea caselor tradiționale din lemn aflate în pericol.

Negrea a precizat că potrivit documentului transmis de Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, la nivelul județului sunt identificate 14 monumente istorice care reprezintă arhitectura tradițională, în această categorie fiind incluse case, complexe și ansambluri cu valoare de patrimoniu.

„În același timp, Direcția Județeană pentru Cultură precizează că nu are, potrivit competențelor stabilite prin lege, atribuția de a achiziționa și restaura aceste imobile, rolul său fiind în principal unul de protejare, evaluare, clasare și avizare în domeniul patrimoniului cultural. Răspunsul primit arată însă foarte clar un lucru: avem în Bucovina un patrimoniu tradițional valoros, dar salvarea lui efectivă necesită implicarea și colaborarea instituțiilor care dispun de competențe, instrumente de finanțare și resurse pentru achiziție și restaurare”, a spus deputatul AUR de Suceava. El a anunțat că va continua demersurile pentru identificarea unor soluții concrete pentru imobilele tradiționale aflate în pericol de degradare sau dispariție.

„Demersul meu parlamentar nu se oprește aici. Voi continua discuțiile cu autoritățile competente pentru identificarea unei soluții concrete prin care casele tradiționale bucovinene aflate în pericol să poată fi salvate, restaurate și puse în valoare, înainte ca o parte importantă din identitatea satului bucovinean să dispară”, a transmis Petru Negrea.

În final, el a declarat că patrimoniul Bucovinei nu trebuie doar inventariat, ci trebuie protejat și transmis generațiilor următoare.