Deputatul AUR Petru Gabriel Negrea solicită redeschiderea de urgență a punctului de frontieră cu Ucraina de la Izvoarele Sucevei – Șepit

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea i-a adresat o întrebare oficială președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, prin care solicită măsuri urgente pentru redeschiderea punctului de mic trafic pietonal Izvoarele Sucevei – Șepit (Ucraina), închis încă din anul 2010.

Petru Negrea a precizat că acest demers vine ca răspuns la numeroasele sesizări primite din partea locuitorilor comunei Izvoarele Sucevei, care sunt privați de dreptul de a-și vizita rudele aflate peste graniță, de a participa la evenimente familiale sau de a merge la mormintele celor dragi, fiind obligați să parcurgă sute de kilometri prin alte puncte de trecere a frontierei.

„Nu este normal ca români despărțiți doar de câteva sute de metri să fie obligați să facă sute de kilometri pentru a-și vedea familia. Vorbim despre oameni care nu își pot conduce rudele pe ultimul drum, nu își pot cinsti înaintașii și nu își pot păstra legăturile firești cu cei de peste frontieră. Această situație trebuie rezolvată cât mai rapid”, a declarat deputatul Petru Negrea.

În documentul transmis Consiliului Județean, deputatul AUR arată că infrastructura rutieră de acces a fost realizată, însă clădirea necesară desfășurării activității instituțiilor implicate în controlul de frontieră nu a fost modernizată, motiv pentru care solicită identificarea și alocarea fondurilor necesare pentru renovarea acesteia sau amplasarea unui modul corespunzător.

Petru Negrea subliniază că redeschiderea punctului de frontieră ar reprezenta un sprijin real pentru comunitatea din nordul județului Suceava, ar facilita legăturile de familie și cooperarea transfrontalieră și ar contribui la dezvoltarea economică și socială a zonei.

În final, el a solicitat Consiliului Județean Suceava să trateze cu maximă responsabilitate această problemă și să întreprindă toate demersurile necesare pentru ca punctul de mic trafic pietonal Izvoarele Sucevei – Șepit să fie redeschis în cel mai scurt timp posibil, în beneficiul cetățenilor.