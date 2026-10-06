Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea se implică în promovarea turismului sucevean, la solicitarea antreprenorilor din HoReCa

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a făcut, la solicitarea antreprenorilor din domeniul HoReCa și turism din județul Suceava, mai multe demersuri pentru a contribui la o mai bună promovare a potențialului turistic al zonei, atât la nivel național, cât și internațional.

În acest sens, Petru Negrea a spus că a adresat solicitări oficiale către Camera de Comerț și Industrie Suceava și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), cerând informații concrete privind activitățile de promovare a turismului sucevean desfășurate până la sfârșitul anului 2026, individual sau în colaborare cu alți actori din domeniu.

El a spus că demersul vine în urma discuțiilor cu antreprenorii din turism și HoReCa, care au semnalat necesitatea unei promovări mai susținute a județului Suceava, în raport cu potențialul turistic deosebit al zonei, respectiv mănăstirile, muzeele, masivul Rarău, tradițiile și meșteșugurile populare, gastronomia locală și evenimentele organizate pe parcursul anului.

Astfel, în adresa transmisă Camerei de Comerț și Industrie Suceava, deputatul Petru-Gabriel Negrea a solicitat prezentarea activităților de promovare a turismului realizate în țară și în străinătate, inclusiv prin saloane locale de turism, evenimente dedicate tradițiilor și gastronomiei, precum și prin misiuni economice de prezentare a oportunităților de investiții în turismul zonal.

Negrea a adăugat că în solicitarea adresată Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, parlamentarul sucevean a cerut informații despre activitățile prin care agențiile de turism promovează județul Suceava și despre măsurile care pot contribui la intensificarea acestei promovări.

„Aceste demersuri pornesc de la problemele și solicitările concrete pe care mi le-au transmis antreprenorii din HoReCa și turism. Județul Suceava are un potențial turistic extraordinar, dar acest potențial trebuie promovat mult mai puternic și transformat în beneficii reale pentru economia locală. Avem nevoie de colaborare între instituții, mediul privat și organizațiile din turism, astfel încât Suceava să fie mai vizibilă atât în România, cât și în străinătate”, a declarat deputatul Petru Negrea. El a subliniat că aceste demersuri au în vedere și faptul că județul Suceava a fost desemnat Județul Anului în România la Gala Destinația Anului 2026, iar Ținutul Rarăului s-a numărat printre finaliști, rezultate care confirmă potențialul zonei și necesitatea valorificării sale printr-o strategie susținută de promovare.

Petru Negrea a mai spus că va continua dialogul cu antreprenorii din HoReCa și turism și va urmări răspunsurile celor două organizații, astfel încât propunerile și problemele mediului de afaceri sucevean să fie susținute prin demersuri concrete.