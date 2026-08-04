Deputatul AUR Petru Gabriel Negrea a solicitat Consiliului Concurenței verificarea posibilelor înțelegeri anticoncurențiale de pe piața cerealelor

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a adresat o întrebare oficială Consiliului Concurenței, prin care a solicitat verificarea modului în care marile firme de achiziție a cerealelor stabilesc prețurile oferite fermierilor români. Petru Negrea a spus că demersul vine în urma numeroaselor sesizări primite din partea producătorilor agricoli din județele Suceava și Botoșani, care reclamă faptul că grâul este cumpărat la prețuri cuprinse între 0,60 și 0,80 lei/kg, fără a se mai face diferența între grâul de panificație și cel furajer.

În același timp, el a precizat că același grâu este valorificat într-un interval foarte scurt prin Portul Constanța la prețuri semnificativ mai mari, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind funcționarea corectă a pieței și respectarea principiilor concurenței. „Potrivit datelor de piață, grâul de panificație este cotat la aproximativ 215 euro/tonă pe Bursa de la Brăila, iar pe piața internațională Euronext Paris la aproximativ 232,75 euro/tonă, diferențe care contrastează puternic cu prețurile oferite producătorilor români”, a spus Petru Negrea, care a adăugat că a solicitat Consiliului Concurenței să verifice dacă există înțelegeri anticoncurențiale între operatorii economici care achiziționează cereale în România și dacă fermierii români sunt prejudiciați prin practici care distorsionează concurența.

„Fermierii români trebuie să beneficieze de o piață corectă și transparentă. Dacă există înțelegeri care afectează prețurile și veniturile producătorilor agricoli, acestea trebuie identificate și sancționate conform legii”, a transmis deputatul Petru Negrea. El a subliniat că prin acest demers parlamentar, AUR își reafirmă angajamentul de a apăra interesele agricultorilor români și de a susține un mediu concurențial echitabil în sectorul agricol.