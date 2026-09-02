Deputatul AUR Florin Pușcașu: „Ultima soluție pentru reducerea prețului la energie este scăderea TVA la 5%”

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu susține că actuala criză energetică putea fi evitată și îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să reducă TVA la energie la 5%, măsură pe care parlamentarul o consideră ultima soluție pentru diminuarea prețurilor.

Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare premierului interimar, în care atrage atenția asupra situației din sectorul energetic în lunile iulie și august 2026. Potrivit deputatului, seceta extremă și scăderea drastică a debitului Dunării au afectat producția hidroenergetică, iar nivelul scăzut al apei a pus probleme sistemului de răcire al Centralei Nucleare de la Cernavodă, unde Unitatea 1 a fost oprită.

„Din cauza secetei extreme și a scăderii drastice a debitului Dunării, producția hidroenergetică a fost grav afectată. În plus, nivelul scăzut al apei a pus în pericol sistemul de răcire al Centralei Nucleare de la Cernavodă, unde Unitatea 1 a fost oprită”, a declarat Pușcașu.

Deputatul afirmă că autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în energie pentru luna august, măsură prelungită, potrivit acestuia, până la 30 septembrie 2026. El a arătat că în contextul deficitului de producție și al riscurilor pentru perioada de iarnă, Guvernul ar fi decis și amânarea închiderii unor termocentrale pe lignit de la Turceni și Craiova.

Pușcașu consideră că România trebuie să își păstreze capacitățile energetice și indică drept exemple Germania, Polonia și Bulgaria, care au adoptat măsuri pentru menținerea unor centrale pe cărbune.

Parlamentarul AUR susține, totodată, accelerarea proiectelor hidroenergetice aflate într-un stadiu avansat de execuție, precum Răstolița și Bumbești-Livezeni, retehnologizarea hidrocentralelor existente și dezvoltarea centralelor cu acumulare prin pompare, precum proiectul Tarnița-Lăpuștești. „De la costurile cu energia pornește totul în economie”, afirmă deputatul, care atras atenția că prețul energiei duce la creșterea costului vieții și diminuarea nivelului de trai.

În finalul interpelării, Florin Pușcașu îi solicită premierului interimar să spun clar la ce dată va stabili o impozitare de 5% pentru TVA la energie pentru a scădea prețului.