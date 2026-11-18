Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, i-a solicitat premierului Luca Niculescu să spună ce soluții adoptă România pentru taxarea profiturilor excepționale din Energie. Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare prim-ministrului României în care atrage atenția că cetățenii sunt revoltați de prețul energiei, iar companiile românești nu sunt competitive la aceste prețuri. „Nu este posibil să avem hidrocentrale finalizate 98-99% și noi să plătim zeci de mii de lei pentru un singur MWh de curent din import. România înregistra sâmbătă un consum de 6.733 MW, în timp ce producţia națională se situa la 5.376 MW. Diferenţa era acoperită prin importuri nete de 1.356 MW, ceea ce înseamnă că aproximativ o cincime din energia consumată provenea din afara ţării”, a explicat Pușcașu.

Deputatul AUR de Suceava a mai precizat că producătorii din energie fac profituri excepționale în această perioadă, iar finalizarea declarării ca fiind de siguranță națională a tuturor proiectelor energetice importante, cum ar fi cele opt din România, nu mai trebuie fi amânată.

„Proiectul Tarnița este gândit ca o „baterie uriașă” de 1.000 MW pentru echilibrarea sistemului energetic național, stochează energie când producția eoliană și solară este mare și o livrează în rețea în orele de vârf. Proiectele Bumbești – Livezeni, Surduc – Siriu, Răstolița, Cornetu – Avrig, Cerna – Belareca, Pașcani, Cerna-Motru sunt cele 7 amenajări aflate în lucru care însumează o putere instalată suplimentară de aproximativ 214 MW”, a mai declarat Florin Pușcașu.

El a mai spus că 80% dintre români se tem de riscul ca prețurile la energie și costul traiului zilnic să crească pe termen lung, iar trei din patru români afirmă că tranziția energetică reprezintă o urgență pentru țara lor.

„Astfel, 8 din 10 români consideră că o creștere pe termen lung a prețurilor la energie și a costului traiului zilnic reprezintă un risc. Românii au simțit impactul creșterii prețurilor la energie asupra puterii lor de cumpărare mai acut decât oricare alte state din Europa. Producerea unei cantități mai mari de energie la nivel național poate contribui la asigurarea unei energii mai accesibile”, a arătat Florin Pușcașu. El a mai afirmat că la nivel european, sunt preocupări serioase pentru limitarea profiturilor excepționale din energie.