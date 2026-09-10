Deputatul AUR Florin Pușcașu solicită Guvernului majorarea compensațiilor acordate transportatorilor români

Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, i-a transmis o interpelare premierului interimar Ilie Bolojan prin care îi solicită acestuia majorarea compensațiilor acordate transportatorilor români, având în vedere că sumele acordate în prezent sunt prea mici față de evoluția prețurilor din ultimul an. Florin Pușcașu a precizat că prețul la motorină în septembrie 2025 era de 7,57 lei, iar la benzină de 7,41 lei, iar în momentul de față motorina costă 10,25 lei/l și benzina 9,79 lei/l.

„Toate celelalte prețuri au fost afectate de inflația de circa 10% existentă la sfârșitul anului 2025. Astfel, ajutorul de stat acordat transportatorilor pentru motorină va fi de 71 de bani pe litru în cazul unei reduceri a accizei cu 15%, de 57 de bani pe litru la o reducere de 20% și de 43 de bani pe litru la o reducere de 25%, a spus Pușcașu. El precizează că mecanismul actual corelează restituirea unei părți din acciza pentru motorină cu schema de reducere temporară a accizei introdusă prin Legea nr. 162/2026. Astfel, în perioada 16-31 august 2026, acciza a fost redusă cu 20%, iar sprijinul acordat transportatorilor pentru alimentările cu combustibil a fost de 57 de bani pe litru. El a spus că pentru perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea accizei este de 25%, ceea ce înseamnă un ajutor de stat de 43 de bani pe litru.

Florin Pușcașu afirmă că potrivit Ministerului Finanțelor, ajustarea măsurilor de sprijin are loc în contextul situației de criză declarate pe piața țițeiului și a produselor petroliere și urmărește menținerea sprijinului pentru operatorii de transport, cu respectarea unei directive europene privind impozitarea produselor energetice și a electricității. Deputatul mai arată că Autoritatea Rutieră Română, administratorul schemei de ajutor de stat, soluționează în prezent cererile transportatorilor aferente trimestrului al doilea din 2026. Deputatul AUR subliniază importanța transporturilor internaționale pentru economie, precizând că încasările valutare nete aduse în țară din transporturile internaționale de mărfuri, respectiv exportul de servicii, au reprezentat unul dintre principalii piloni care au contribuit la menținerea unui excedent stabil al balanței de servicii. El precizat că transporturile, rutier, feroviar, aerian și maritim, generează anual o valoare adăugată brută estimată între 5% și 6% din PIB-ul României.

„România va pierde sume mari datorită migrării activității de transport rutier internațional, inclusiv a personalului direct implicat. Totodată, ponderea la exporturi a transportului rutier de mărfuri în total transport rutier este de aproximativ 80%, de aceea orice măsură care nu ar sprijini acest trend ar afecta negativ economia României”, a afirmat Pușcașu. În final, el îi solicită premierului interimar să spună clar când va majora compensațiile acordate transportatorilor din România.