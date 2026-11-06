Deputatul AUR Florin Pușcașu îi solicită premierului să spună cine răspunde de întârzierile privind deschiderea unor noi surse de energie

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu îi solicită premierului Luca Niculescu să spună cine va răspunde pentru întârzierile istorice privind deschiderea unor noi surse de energie în România. Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare premierului în care arată că în ultima perioadă, aportul vântului a devenit principala sursă de energie în această perioadă de toamnă mai rece, „fără nuclear, și cu apă și soare puține”.

„Eolienele au fost prima sursă de generare de energie electrică în 7 zile din ultimele 14 în România, iar prognoza de vânt este și ea încurajatoare. Putem spune că România este astăzi <în bătaia vântului>”, a spus Pușcașu. El a arătat că în perioada 15-29 octombrie, eolianul a fost prima sursă de generare de energie electrică din România în jumătate din timp, calculul fiind făcut pe baza comparațiilor de putere medie zilnică debitată în sistem între sursele de generare din România în această perioadă. Deputatul AUR a arătat că în România, capacitatea instalată în eolian este de 3.300 MW. Florin Pușcașu a mai adăugat că statul român a investit sume masive în trecut în hidrocentrale, însă lucrările au fost sistate fie din lipsă de fonduri, fie din cauza declarării zonelor respective drept arii protejate. Pușcașu a amintit că recent, Parlamentul a adoptat modificări legislative pentru deblocarea a șapte proiecte hidroenergetice strategice.

„România are la dispoziție miliarde de euro destinate tranziției energetice și producției de energie regenerabilă, însă absorbția efectivă în zona hidro este îngreunată. Hidrocentralele sunt capabile să asigure cel mai mic cost de producție pentru energia electrică din România și pot contribui la ieftinirea energiei electrice pentru populație și companii”, a arătat deputatul AUR de Suceava.

El a mai spus că închiderea centralelor pe cărbune reprezintă unul dintre cele mai costisitoare subiecte economice și strategice pentru România. „Această tranziție nu a adus doar pierderi financiare directe, ci a pus sub presiune securitatea energetică a țării. Practic, ne-am pierdut independența energetică și am devenit importator net de energie. Am pierdut capacitățile de producție ale României. România a închis treptat mii de megawați în ultimul deceniu fără a pune la timp capacități echivalente în loc. Iar închiderea accelerată a grupurilor energetice pe cărbune a lăsat goluri uriașe în perioadele de vârf de consum. Pentru a evita un colaps total al rețelei, România a devenit dependentă de importurile de energie electrică din țările vecine. Această energie importată în momentele critice este adesea extrem de scumpă, generând ieșiri masive de capital din economie și umflând facturile consumatorilor”, mai spune Pușcașu în interpelare.

În final, el i-a solicitat premierului să spună dacă are în vedere trimiterea Corpului de Control pentru stabilirea vinovaților privind afectarea securității energetice a României.