Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare prim-ministrului Luca Niculescu, prin care solicită clarificări privind rezervele de gaze naturale ale României pentru anul 2027. Florin Pușcașu atrage atenția asupra avertismentelor meteorologilor privind posibilitatea unei ierni mai reci decât se estima inițial, ceea ce ar determina o creștere a consumului de gaze pentru încălzire, într-un moment în care depozitele europene se află la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

„În ultimele două săptămâni, din depozitele europene au fost retrase cantități foarte mari de gaze, un fenomen neobișnuit pentru această perioadă a anului. Dacă ritmul retragerilor se menține în lunile următoare, prețurile energiei ar putea crește puternic, de această dată din cauza condițiilor meteorologice, nu doar a tensiunilor geopolitice. Vitezele reduse ale vântului au agravat situația, limitând producția de energie eoliană și sporind necesarul de gaze naturale. În aceste condiții, prețurile ar putea înregistra noi creșteri în lunile decembrie și ianuarie, pe măsură ce consumul pentru încălzire se intensifică, iar rezervele continuă să scadă”, a spus Florin Pușcașu. El i-a solicitat șefului Guvernului să precizeze dacă România este pregătită să facă față unei eventuale crize energetice și care este situația rezervelor de gaze naturale disponibile pentru anul 2027.

„România este pregătită pentru o astfel de situație? Ce rezerve de gaze avem pentru 2027?”, întreabă deputatul în interpelarea adresată premierului României.

De asemenea, parlamentarul îi solicită premierului să prezinte măsurile pe care Guvernul intenționează să le adopte pentru reducerea prețului gazelor naturale și pentru protejarea populației în eventualitatea unor noi scumpiri.