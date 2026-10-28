Deputatul AUR Florin Pușcașu îi cere premierului Niculescu să spună ce soluții are pentru ca românii să plătească un preț mai mic pentru gazele naturale

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu îi solicită noului premier al României, Luca Niculescu, să anunțe public ce soluții are pentru ca românii să plătească un preț mai mic pentru gazele naturale. Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare premierului în care arată că piața gazelor naturale pentru persoanele fizice, consumatorii casnici, se va liberaliza complet începând cu data de 1 aprilie 2027. „A fost aprobată o schemă de tranziție prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2026, valabilă în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. S-a introdus un „preț administrat” sau o prelungire a plafonării adaptate, în care prețul final facturat clienților casnici este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus). De asemenea, furnizorii sunt obligați să îți factureze valoarea minimă dintre prețul tău contractual și prețul calculat conform formulei aprobate de stat, care include costul de achiziție reglementat de la producători la 110 lei/MWh, tarifele de rețea și o componentă fixă de furnizare”, a explicat Pușcașu. El a adăugat că odată cu liberalizarea completă, prețurile nu vor mai fi controlate sau plafonate de stat, tarifele se vor forma strict în mod liber pe piață, în funcție de cerere și ofertă, iar facturarea se va face exclusiv pe baza ofertelor comerciale agreate prin contract.

Deputatul AUR de Suceava a mai declarat că importurile de gaze ale României au crescut cu aproape 50% în primele două luni din 2026, iar producția a scăzut, în timp ce facturile la gaze au fost cu circa 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. El a explicat că deși cantităţile de gaze din depozitele de înmagazinare a crescut cu 11%, consumul pentru luna ianuarie 2026 a fost acoperit în special din importuri, care au venit cu preţuri cu până la 40% mai mari.