Deputatul AUR Florin Pușcașu atrage atenția că numărul insolvențelor în județul Suceava a crescut cu 42,1%

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu atrage atenția asupra creșterii cu 42,1% a numărului de insolvențe în județul Suceava, situație care se înregistrează la nivelul întregii țări.

Florin Pușcașu spune că peste 5.250 de companii din România au intrat în insolvență în primele nouă luni ale anului 2026, cu 11,7% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Pușcașu precizează că situația este cu atât mai îngrijorătoare în cazul firmelor mari, numărul companiilor cu active de peste 4 milioane de euro intrate în procedura insolvenței crescând de 2,4 ori, iar în cazul firmelor cu active de peste un milion de euro, creșterea a fost de 65%.

Deputatul AUR a subliniat că efectele acestor evoluții nu se limitează la companiile aflate în dificultate, ci se propagă în întregul lanț economic. „Atunci când o firmă mare nu își mai poate achita facturile, furnizorii săi riscă, la rândul lor, să se confrunte cu probleme financiare, inclusiv cu întârzieri la încasarea creanțelor și cu riscul insolvenței. Agricultura și construcțiile se numără printre sectoarele în care creșterea insolvențelor este semnificativă. În agricultură, numărul procedurilor a crescut cu 52,5%, în timp ce în construcții avansul a depășit 10%, potrivit cifrelor prezentate în interpelare. La nivel regional, județul Suceava înregistrează o creștere de 42,1%, în timp ce Bacăul consemnează un avans de 48,5%, iar Vasluiul și-a dublat numărul insolvențelor”, a afirmat Florin Pușcașu.

El consideră că scumpirea energiei și a carburanților, alături de presiunea fiscală asupra mediului de afaceri, contribuie la agravarea situației economice. De asemenea, deputatul AUR a criticat politicile Guvernului, pe care le consideră responsabile pentru creșterea poverii suportate de companii, și atrage atenția asupra vulnerabilităților sistemului energetic național.

El a mai spus că România are nevoie de măsuri pentru creșterea capacităților de stocare a energiei electrice și pentru asigurarea unui sistem energetic capabil să răspundă cererii. Florin Pușcașu susține inclusiv analizarea redeschiderii temporare a unor centrale pe cărbune, în vederea echilibrării sistemului energetic, și atrage atenția asupra investițiilor realizate de alte state europene în infrastructura de stocare.

În final, Pușcașu a avertizat că dificultățile financiare ale companiilor pot avea consecințe directe asupra angajaților și asupra nivelului de trai al populației.