Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea solicită măsuri concrete pentru promovarea turismului românesc în străinătate

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a susținut în plenul Camerei Deputaților o interpelare adresată Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin care a solicitat verificarea activității de promovare externă a turismului românesc și adoptarea unor măsuri concrete pentru creșterea vizibilității României pe piața turistică internațională.

Petru Negrea a atras atenția asupra lipsei de continuitate a politicilor publice în domeniul turismului, amintind desființarea celor 11 birouri de promovare turistică din străinătate, în anul 2017, reorganizarea ulterioară a reprezentanțelor externe și eliminarea prevederilor privind atașații de turism, în anul 2021.

„România are un potențial turistic extraordinar, dar acest potențial trebuie susținut printr-o strategie coerentă, prin profesionalism și printr-o utilizare eficientă a banilor publici. Nu putem vorbi despre dezvoltarea turismului fără o promovare serioasă pe piețele internaționale”, a spus Negrea.

În cadrul interpelării, el a solicitat ministerului răspunsuri clare privind deficiențele existente în activitatea de promovare externă a turismului românesc, măsurile concrete care vor fi adoptate pentru creșterea vizibilității României și atragerea turiștilor străini și sursele de finanțare utilizate pentru promovarea turismului, atât din bugetul de stat, cât și din fondurile Uniunii Europene.

Deputatul AUR de Suceava a subliniat că promovarea României nu poate fi lăsată doar în responsabilitatea operatorilor privați și a Organizațiilor de Management al Destinațiilor, fiind necesară o implicare mai puternică a instituțiilor statului cu atribuții în domeniul turismului.

Petru Negrea a evidențiat și importanța promovării Bucovinei, regiune cu un patrimoniu cultural, religios și natural deosebit, care merită o vizibilitate mult mai mare pe plan internațional.

„Bucovina și întreaga Românie au nevoie de turiști, de investiții și de dezvoltare economică. Fiecare turist străin care ne vizitează țara contribuie la economia locală, susține antreprenorii români și creează oportunități pentru comunitățile noastre”, a afirmat Petru Negrea. El susține că turismul trebuie să devină o prioritate economică națională, iar fondurile destinate promovării trebuie utilizate transparent, eficient și cu rezultate măsurabile.

„România nu duce lipsă de frumusețe, tradiții sau ospitalitate. Ceea ce ne lipsește este o strategie de promovare suficient de puternică pentru a transforma aceste bogății în oportunități economice reale. Turismul românesc are nevoie de fapte, nu doar de promisiuni!”, a afirmat Negrea. În final, el a solicitat Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului un răspuns atât în scris, cât și oral, pentru clarificarea situației și prezentarea măsurilor avute în vedere.