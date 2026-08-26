Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a solicitat Romsilva date clare privind lemnul de foc pentru populație

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a transmis o întrebare oficială conducerii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, solicitând informații concrete privind cantitatea de lemn de foc disponibilă și distribuită populației în anul 2026, precum și prețul mediu la care acesta ajunge la cetățeni. Petru Negrea spune că demersul vine în contextul apropierii sezonului rece și al situației în care se află numeroase familii din România, în special din mediul rural, pentru care lemnul de foc nu reprezintă o alternativă, ci singura posibilitate reală de a-și încălzi locuința.

„În spatele cifrelor sunt oameni. Sunt bătrâni care își calculează fiecare leu din pensie, sunt familii care trebuie să aleagă între diferite cheltuieli esențiale și sunt sate întregi în care soba cu lemne rămâne principala sursă de căldură. Pentru acești oameni, întrebarea dacă vor găsi lemn de foc și la ce preț nu este una teoretică. Este o grijă cât se poate de reală, înaintea fiecărei ierni”, a declarat Negrea.

Deputatul sucevean solicită Romsilva să precizeze ce volum de lemn de foc a fost solicitat până în prezent în România, atât prin ocoalele silvice și primării, cât și prin sistemul de achiziții online al Regiei, ce cantitate a fost efectiv distribuită populației și care este prețul mediu de vânzare. Totodată, deputatul atrage atenția asupra nemulțumirilor exprimate de cetățeni cu privire la comercializarea lemnului în metri steri și solicită analizarea preocupărilor oamenilor privind o modalitate de măsurare cât mai transparentă și ușor de verificat de către cumpărător.

„Ca deputat, consider că datoria mea nu este doar să vorbesc despre problemele oamenilor, ci să cer răspunsuri și soluții de la instituțiile care au responsabilități. Nu putem aștepta venirea frigului pentru a descoperi că oamenii nu au suficient lemn sau că prețul a devenit prea greu de suportat. Trebuie să știm din timp care este situația și dacă necesarul populației poate fi acoperit. Vin dintr-un județ în care cunosc foarte bine realitatea comunităților rurale. Știu ce înseamnă pentru un om în vârstă sau pentru o familie cu venituri modeste să își facă proviziile pentru iarnă. De aceea voi continua să urmăresc acest subiect și să cer instituțiilor statului să pună nevoile cetățeanului înaintea statisticilor și a birocrației”, a transmis Petru Negrea.

El a arătat că prin această intervenție parlamentară, solicită ca situația lemnului de foc destinat populației să fie prezentată transparent, astfel încât cetățenii să poată ști din timp dacă există suficiente cantități disponibile, cum pot fi achiziționate și la ce costuri.

„Pentru cineva care are centrală sau locuiește la oraș, un metru de lemn poate fi doar o cifră într-un tabel. Pentru un bătrân de la sat, poate însemna căldura din casă într-o noapte de iarnă. Tocmai de aceea acest subiect trebuie tratat cu seriozitate și cu grijă față de oameni”, a încheiat Negrea.