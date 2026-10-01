Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu îi cere lui Ilie Bolojan soluții pentru redeschiderea centralelor pe cărbune

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu i-a transmis o interpelare premierului interimar, Ilie Bolojan, prin care îi solicită acestuia să spună ce soluții are Guvernul pentru redeschiderea centralelor pe cărbune. Florin Pușcașu a atras atenția că potrivit specialiștilor, în momentul de față, creșterea puternică a prețurilor gazelor determină companiile europene de utilități să revină la cărbune, iar producția de electricitate din acest combustibil ar putea crește cu aproximativ 25% în următorul an, compensând un declin similar al producției pe bază de gaze

„Războiul dintre Iran și SUA a redus transporturile de gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, împingând în septembrie prețul de referință al gazelor europene la peste 80 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. În aceste condiții, centralele pe huilă și lignit au devenit, în medie, mai profitabile decât cele pe gaze pentru prima dată după anul 2024.

Schimbarea inversează tendința ultimilor ani, când cărbunele a fost eliminat treptat din mixul energetic european. Ponderea sa în producția de electricitate din UE a coborât de la peste o treime în 1990 la un minim istoric de 9,2% în 2025. Capacitatea de revenire la cărbune este însă limitată, după închiderea unui număr mare de centrale”, a arătat Florin Pușcașu. El precizează că situația este deosebit de evidentă în Germania, cea mai mare piață de electricitate și cel mai mare consumator de gaze din Europa. „Producția pe bază de cărbune ar urma să se apropie de limita sa practică în trimestrul al patrulea, atingând niveluri comparabile cu cele mai ridicate înregistrate vreodată de centralele rămase în funcțiune”, a spus deputatul AUR de Suceava. El a adăugat că deși prețul gazelor ajunge la 100 de euro/MWh, sectorul energetic nu ar mai putea reacționa cu mult, iar producerea electricității din cărbune ar putea rămâne mai ieftină decât cea din gaze pe parcursul anului viitor și posibil până în martie 2028, potrivit specialiștilor.

„Energia regenerabilă poate înlocui o parte din producția bazată pe combustibili fosili, dar depinde de soare și vânt. Centralele pe gaze și cărbune rămân necesare pentru echilibrarea sistemului atunci când producția regenerabilă este insuficientă, în special iarna”, a afirmat Pușcașu. El a subliniat faptul că având în vedere că se apropie iarna, iar România este într-o veritabilă criză energetică, autoritățile trebuie să ia măsuri pentru ca prețul energiei să fie suportabil pentru populație.