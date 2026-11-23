Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Florin Rogobete, prin care solicită măsuri concrete pentru reducerea timpilor de așteptare la consultațiile din ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Parlamentarul atrage atenția asupra deficitului de medici specialiști și a finanțării insuficiente, care afectează accesul pacienților la serviciile medicale.

„Accesul la servicii medicale de specialitate în timp util este esențial pentru pacienții județului Suceava, inclusiv pentru cei din mediul rural și zonele îndepărtate. Potrivit informațiilor prezentate în presa locală în noiembrie 2026, conducerea Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a semnalat peste 800 de pacienți pe lista de așteptare pentru consultații în ambulatoriu de chirurgie vasculară, unde activează doar doi medici”, a precizat Veronica Grosu.

Ea a arătat că la chirurgie plastică, cei trei medici ai secției trebuie să își împartă activitatea, la fel ca și colegii lor, între sala de operații, secție, „Urgențe” și ambulatoriu, unde au alocate doar două zile pentru consultații la liber și alte două zile pentru monitorizarea pacienților deja operați. „Volumul de muncă este atât de ridicat, încât programările pentru intervențiile chirurgicale au acoperit deja intervalele disponibile până în a doua jumătate a anului următor. Spitalul suportă costurile consultațiilor efectuate peste plafonul decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, de unde rezultă că trebuie suplimentate fondurile alocate”, a completat deputata AUR de Suceava, care a subliniat faptul că finanțarea sistemului de sănătate trebuie să țină cont de nevoile pacienților.

Veronica Grosu i-a solicitat lui Alexandru Rogobete să precizeze care este numărul posturilor aprobate, ocupate și vacante, pe specialități, inclusiv chirurgie vasculară, chirurgie plastică, neurologie și gastroenterologie și câți medici asigură efectiv consultații în ambulatoriu. O altă problemă atinsă de Veronica Grosu este cea a posturilor care au fost solicitate spre ocupare în 2025–2026, câte dintre acestea au fost aprobate, câte concursuri au fost organizate și care sunt cauzele întârzierilor. „Care este numărul de pacienți, timpul mediu și maxim de așteptare pe specialități, precum și numărul celor care așteaptă peste 30, 60 și 90 de zile? Câte consultații au fost acordate lunar, câte au fost decontate prin contractul cu Casa de Asigurări și ce limite de personal, program sau finanțare restrâng accesul?”, sunt alte întrebări pe care deputata AUR de Suceava le-a adresat ministrului Sănătății.

Veronica Grosu mai vrea să afle de la acesta și ce soluții sunt asumate pentru suplimentarea consultațiilor, angajarea de personal și asigurarea accesului pacienților până la ocuparea posturilor, precum și ce termene și indicatori măsurabili își asumă Ministerul Sănătății pentru reducerea timpilor de așteptare, în special pentru lista de chirurgie vasculară, cardiologie şi reumatologie. De asemenea, ea solicită și explicații privind modul în care este evaluată eficiența sistemului digital de programare și impactul acestuia asupra timpului real de așteptare pentru pacienți.