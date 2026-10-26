Deputata AUR Veronica Grosu solicită corpul de control al premierului pentru a verifica dacă „lupta politică” de la ACET Suceava nu destabilizează compania

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a transmis o interpelare premierului României, Luca Niculescu, prin care îi solicită acestuia depolitizarea consiliilor de administrație ale companiilor locale și naționale ale statului. Veronica Grosu a făcut referire în mod special la compania de apă și canalizare ACET Suceava, care a fost transformată în operator regional pentru atragerea de fonduri europene și pentru a extinde rețelele în tot județul.

Grosu a spus că în ultimul an disputele politice de la conducerea ACET Suceava generează instabilitate în trei direcții, gestionarea fondurilor europene, structura tarifelor pentru populație și climatul de lucru al salariaților. „Situația de la ACET SA Suceava este marcată de conflicte politice și schimbări frecvente la nivelul conducerii, fiind înregistrate, în 2026, mai multe modificări în organigramă și Consiliul de Administrație. Aceste numeroase modificări de management survenite în ultimul an și jumătate sunt generate de tensiunile politice între acționari, municipiul Suceava și Consiliul Județean Suceava, precum și în Consiliul de Administrație”, a arătat deputata AUR de Suceava. Ea a mai precizat că, recent, la presiunea sindicatului, a fost pus șef al instituției un director tehnic, însă lupta politică va continua în februarie 2027.

„La nivelul conducerii executive, de director general al ACET Suceava, au avut loc cinci schimbări de management în ultimele 18 luni. Orice modificare la nivel de conducere necesită noi specimene de semnături, reautorizări în sistemele informatice ale ministerelor și reevaluări ale contractelor cu constructorii. Iar politizarea achizițiilor plutește în aer”, spune Veronica Grosu. Ea atrage atenția că sucevenii plătesc cu aproximativ 16% mai mult la apă decât media pe țară, tarifele practicate de ACET Suceava plasând județul în treimea superioară a celor mai scumpe regiuni din România la serviciile de apă și canalizare.

„După majorarea semnificativă aplicată la 1 ianuarie 2026, Suceava a intrat direct în topul național al prețurilor. Mai mult, pierderile de apă în rețelele ACET ajung la un nivel alarmant de circa 67%, practic, din trei litri livrați, doar unul ajunge la consumator”, a afirmat Veronica Grosu. Ea a mai declarat că și sindicatul „Apă-Canal Suceava” a organizat conferințe de presă și a transmis mesaje extrem de dure către liderii politici locali, de la Consiliul Județean și Primăria Suceava, solicitându-le să lase profesioniștii să lucreze. De asemenea, Grosu mai spune că reprezentanții angajaților au avertizat public că oamenii din teren au ajuns la capătul răbdării din cauză că sunt folosiți în dispute care nu au legătură cu performanța tehnică, amenințând cu proteste în stradă.

„Domnule prim-ministru, pornim de la premisa că nu sunteți un lider luat prizonier de PSD. Față de această situație solicităm trimiterea corpului de control al prim-ministrului pentru a verifica dacă lupta politică de la ACET nu a destabilizat situația financiară a companiei și nu afectează proiectele europene atrase de fostul management și dacă lucrările publice de acolo nu au fost împărțite deja grupurilor de interese din spatele liderilor județeni și municipali”, i-a transmis Veronica Grosu premierului României.