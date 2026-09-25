Deputata AUR Veronica Grosu îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan să pună capăt înghețării pensiilor și salariilor

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a transmis o interpelare premierului interimar al României, Ilie Bolojan, prin care îi solicită acestuia să pună capăt înghețării salariilor și pensiilor. Veronica Grosu a atras atenția că România are o inflație cumulată pe ultimii doi ani mai mare de 20%, iar salariile și pensiile au fost declarate înghețate, dar în realitate au scăzut în urma supraimpozitării și a tăierii sporurilor.

„Specialiștii spun că economia României intră în contracție în 2026, cu o scădere a PIB de 1%, iar perspectivele unei redresări susținute rămân slabe, în contextul deficitului bugetar încă ridicat și al impulsului generat de intrările de fonduri europene care s-a estompat. Iar următoarea perioadă va fi marcată de o reducere a investițiilor, iar consumul continuă să scadă”, a arătat Grosu. Parlamentul AUR precizează că majorările de TVA de anul trecut au menținut inflația la un nivel ridicat, iar piața muncii a fost foarte slabă, salariile reale înregistrând o scădere de 6,8% față de anul anterior în trimestrul al doilea. „Aceste presiuni negative vor caracteriza și anul 2027. Rata șomajului va crește de la 6,1% în 2025 la 6,7% în 2026, urmând să ajungă la 7,1% în 2027. Randamentul obligațiunilor guvernamentale românești pe 10 ani, indică un nivel de 7,25% la sfârșitul lui 2026, iar noi ne împrumutăm cel mai scump din UE. Datoria guvernamentală este estimată să crească de la 59,3% din PIB în 2025 la 61,8% în 2026, respectiv la 63,5% din PIB în 2027 și 64,3% din PIB în 2028”, a explicat Veronica Grosu. Ea a mai adăugat că deficitul de cont curent a fost de 14,2 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, conform datelor publicate de BNR, investițiile străine directe au scăzut cu 80% în 2026, iar datele INS arată un deficit comercial de 16,46 miliarde de euro doar în primele șase luni din 2026. Deputatul AUR de Suceava a amintit că taxele pe proprietate au crescut cu circa 80%, dar și că energia electrică este mult mai scumpă față de acum doi ani.

În final, Veronica Grosu a precizat că puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu minim 20% în ultimii doi ani, iar ineficiența guvernamentală a fost acoperită de populație direct și indirect, dar și de companii, motiv pentru care vrea să afle de la premierul interimar Ilie Bolojan când va opri înghețarea salariilor și pensiilor.