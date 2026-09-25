Politic

Deputata AUR Veronica Grosu îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan să pună capăt înghețării pensiilor și salariilor

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu
Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a transmis o interpelare premierului interimar al României, Ilie Bolojan, prin care îi solicită acestuia să pună capăt înghețării salariilor și pensiilor. Veronica Grosu a atras atenția că România are o inflație cumulată pe ultimii doi ani mai mare de 20%, iar salariile și pensiile au fost declarate înghețate, dar în realitate au scăzut în urma supraimpozitării și a tăierii sporurilor.

„Specialiștii spun că economia României intră în contracție în 2026, cu o scădere a PIB de 1%, iar perspectivele unei redresări susținute rămân slabe, în contextul deficitului bugetar încă ridicat și al impulsului generat de intrările de fonduri europene care s-a estompat. Iar următoarea perioadă va fi marcată de o reducere a investițiilor, iar consumul continuă să scadă”, a arătat Grosu. Parlamentul AUR precizează că majorările de TVA de anul trecut au menținut inflația la un nivel ridicat, iar piața muncii a fost foarte slabă, salariile reale înregistrând o scădere de 6,8% față de anul anterior în trimestrul al doilea. „Aceste presiuni negative vor caracteriza și anul 2027. Rata șomajului va crește de la 6,1% în 2025 la 6,7% în 2026, urmând să ajungă la 7,1% în 2027. Randamentul obligațiunilor guvernamentale românești pe 10 ani, indică un nivel de 7,25% la sfârșitul lui 2026, iar noi ne împrumutăm cel mai scump din UE. Datoria guvernamentală este estimată să crească de la 59,3% din PIB în 2025 la 61,8% în 2026, respectiv la 63,5% din PIB în 2027 și 64,3% din PIB în 2028”, a explicat Veronica Grosu. Ea a mai adăugat că deficitul de cont curent a fost de 14,2 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, conform datelor publicate de BNR, investițiile străine directe au scăzut cu 80% în 2026, iar datele INS arată un deficit comercial de 16,46 miliarde de euro doar în primele șase luni din 2026. Deputatul AUR de Suceava a amintit că taxele pe proprietate au crescut cu circa 80%, dar și că energia electrică este mult mai scumpă față de acum doi ani.

În final, Veronica Grosu a precizat că puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu minim 20% în ultimii doi ani, iar ineficiența guvernamentală a fost acoperită de populație direct și indirect, dar și de companii, motiv pentru care vrea să afle de la premierul interimar Ilie Bolojan când va opri înghețarea salariilor și pensiilor.

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