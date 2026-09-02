Deputata AUR Veronica Grosu îi cere premierului Bolojan să spună clar cine răspunde pentru degradarea vieții românilor

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, îi solicită premierului interimar, Ilie Bolojan, să spună dacă are soluții concrete pentru atragerea de investitori și reducerea datoriei publice. Într-o interpelare transmisă premierului Bolojan, Veronica Grosu atrage atenția că investițiile străine directe în România s-au prăbușit cu aproximativ 82% în primul semestru din 2026, ajungând la doar 669 de milioane de euro, față de 3,72 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Grosu a arătat că rata anuala a inflației în România a ajuns la 8,2% în iulie 2026, iar datoria publică (guvernamentală) a ajuns la pragul de 61,6% din PIB, estimare făcută de Comisia Europeană. „Datoria guvernamentală a urcat la peste 1.190 de miliarde de lei. Aceasta activează constrângeri legale concrete, precum îngheţarea cheltuielilor salariale şi sociale, şi alimentează o strategie de ajustare bazată preponderent pe creşterea taxelor, iar efectele se resimt deja direct în bugetele gospodăriilor şi în costurile de operare ale companiilor,

De aceea avem nevoie de soluţii pentru a creşte colectarea taxelor, opțiunea majorării taxelor nu a fost și nu este o soluție, avem nevoie de reducerea cheltuielilor statului şi pentru a creşte atractivitatea investiţională a României”, a precizat deputata AUR de Suceava.

Veronica Grosu a mai spus că România este în mod deosebit expusă la creșterile de prețuri la energie. Ea consideră că amenințarea unei inflații mai mari, în condițiile în care rata inflației din România este oricum cea mai ridicată din UE, la 8,2%, aduce țara în situația să se împrumutăm la dobânzi uriașe în comparație cu alte state europene.

„România se împrumută la cele mai mari costuri din Uniunea Europeană, cu randamente pentru titlurile de stat pe 10 ani care oscilează în jurul valorii de 6,9% – 7,1% pe piețele financiare internaționale, în timp ce Bulgaria, spre exemplu, se împrumută la dobânzi între 3,9%-4,1%”, a completat Veronica Grosu.

Ea a mai arătat că în acest context, datoria publică a României a trecut de nivelul de 1.190 de miliarde de lei, trecând de 61,6% din Produsul Intern Brut (PIB). „Avem o problemă cu capacitatea economiei de a genera venituri la bugetul statului, de a exporta și de a genera resurse valutare. În afara de inflație, de bugetele de venituri şi cheltuieli împovărate de costurile clientelei politice, deficitul bugetar se confruntă cu o nouă constrângere. Este vorba de nivelul datoriei publice şi de costurile bugetului public cu dobânzile care cresc an de an. În primele șapte luni ale anului 2026, cheltuielile cu dobânzile au înregistrat o creștere de 26,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Soluția este să avem costuri mai mici cu funcționarea statului prin eliminarea cheltuielilor cu clientela politică și debranșarea acesteia de la banul public, dar și creșterea investițiilor necesare și utile”, i-a transmis Veronica Grosu premierului.

În final, ea vrea să afle de la acesta cine răspunde pentru degradarea vieții românilor până la nivelul de astăzi.