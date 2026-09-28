Deputata AUR Veronica Grosu îi cere premierului Bolojan să spună cine răspunde pentru siguranța românilor după incidentele cu drone din Suceava

Deputatul de Suceava Veronica Grosu i-a adresat o interpelare prim-ministrului interimar Ilie Bolojan, în care solicită explicații cu privire la măsurile luate de autorități pentru protejarea populației în contextul pătrunderii unor drone în spațiul aerian al României.

Interpelarea, intitulată „Dronele fac parte din viața de zi cu zi a românilor? Cine răspunde?”, vine după incidentul din 24 septembrie, când autoritățile au emis două alerte Ro-Alert în județele Botoșani și Suceava, după detectarea unei drone în apropierea frontierei cu România.

Veronica Grosu a amintit că drona a pătruns în România prin județul Botoșani și s-a prăbușit ulterior în județul Suceava, în apropiere de localitatea Solca, iar aparatul ar fi zburat aproximativ patru minute pe teritoriul țării.

Grosu susține, citând informații prezentate de autorități, că drona avea explozibil la bord și echipamente care nu mai fuseseră identificate anterior de specialiștii Armatei. Ea spune că înainte de impact, încărcătura explozivă s-ar fi desprins și ar fi detonat în aer, la aproximativ 30 de metri de locul prăbușirii aparatului.

Deputata AUR de Suceava a mai arătat în acest context că ministrul apărării a explicat că interceptarea unei drone depinde de îndeplinirea simultană a mai multor condiții tehnice, astfel încât intervenția să nu pună în pericol populația și să nu existe riscul ca racheta să iasă din spațiul aerian românesc. Veronica Grosu a declarat că ministrul a declarat că „drona de joi a stat prea puțin” în spațiul aerian al României.

Veronica Grosu a criticat această explicație și atrage atenția asupra frecvenței cu care dronele ajung în nord-estul țării. „O altă dronă s-a prăbușit pe 12 septembrie 2026 într-un lan de porumb din comuna Calafindești, în zona Botoșănița Mare, din județul Suceava. Obiectul a traversat spațiul aerian din Ucraina și Republica Moldova, apoi județul Botoșani, parcurgând zeci de kilometri pe teritoriul României. Prăbușirea a generat un mic incendiu și o mică cavitate în pământ”, a spus Grosu.

În finalul interpelării, Veronica Grosu îi solicită premierului interimar să precizeze „la ce dată” va fi demis ministrul apărării și când vor fi luate „măsuri reale pentru siguranța românilor”.