Deputata AUR Veronica Grosu critică dur Guvernul condus de Ilie Bolojan după ce România a înregistrat cel mai mare deficit de cont curent din UE

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, îi cere premierului interimar Ilie Bolojan explicații cu privire la situația deficitului de cont curent al României. Veronica Grosu i-a transmis o interpelare premierului, în care arată că România a înregistrat în trimestrul al doilea al anului 2026 cel mai mare deficit de cont curent dintre statele membre ale Uniunii Europene, de 7,8 miliarde de euro.

„Balanța de plăți a unei țări măsoară toate fluxurile financiare dintre rezidenții unei economii și restul lumii. Un deficit apare atunci când suma importurilor de bunuri/servicii și a profiturilor care ies din țară este mai mare decât suma exporturilor și a banilor care intră de la diaspora sau din fonduri europene”, a precizat Veronica Grosu, care a arătat că deficitul de cont curent este un indicator care arată că o țară cheltuiește mai mult în străinătate decât încasează, fiind obligată să împrumute bani sau să atragă investiții străine pentru a acoperi diferența.

„De precizat că profitul reinvestit a scăzut masiv, fiind cu 1,2 miliarde de euro mai puțin. Investițiile străine directe erau esențiale deoarece reprezentau bani care nu generau datorie publică, bani ce acopereau parțial acest deficit. Când investițiile se prăbușesc, statul este obligat să compenseze lipsa valutei prin împrumuturi externe suplimentare, crescând datoria publică și punând presiune pe cursul de schimb euro/leu. Asta explică și ce se întâmplă astăzi în ce privește cursul de schimb”, a explicat deputata AUR de Suceava.

De asemenea, ea consideră că scăderea cu 80% a investițiilor străine în România reprezintă un semnal că supraimpozitarea instituită de Guvernul Bolojan nu ajută economia.

„Cele mai mari deficite au fost înregistrate în România (-7,8 miliarde de euro), Franța (-6,5 miliarde), Polonia (-6,2 miliarde) și Grecia (-3,8 miliarde), dar ce economie avem noi și ce economii au aceste țări”, a completat Veronica Grosu. În final, deputata AUR i-a solicitat premierului interimar să spună când va lua măsuri pentru creșterea economiei și nu pentru supraimpozitarea populației și companiilor, dar și când va reduce impozitele și va scădea cheltuielile statului.