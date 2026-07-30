Deputata AUR Veronica Grosu consideră că atacul cibernetic asupra Registrului Proprietăților transmite un semnal de neîncredere investitorilor

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, susține că atacul cibernetic asupra sistemului e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) afectează grav tranzacțiile imobiliare și transmite un semnal de neîncredere investitorilor, solicitând Guvernului măsuri urgente pentru remedierea situației.

Veronica Grosu spune că blocarea sistemului informatic utilizat pentru gestionarea cărților funciare și a cadastrului evidențiază vulnerabilități majore ale infrastructurii digitale a statului și poate avea consecințe economice importante.

„Când infrastructura digitală a unei țări este percepută ca fiind nesigură, marile fonduri de investiții cataloghează piața ca având un risc operațional ridicat”, susține Veronica Grosu, ea apreciind că această situație poate conduce, în timp, la costuri mai mari de finanțare pentru proiectele de investiții din România.

Deputata AUR afirmă că indisponibilitatea sistemului e-Terra a blocat temporar tranzacțiile imobiliare și acordarea creditelor ipotecare, întrucât băncile nu pot emite finanțări în lipsa extraselor de carte funciară eliberate de ANCPI. Potrivit Veronicăi Grosu, dezvoltatorii imobiliari se confruntă cu întârzieri în încasarea fondurilor provenite din creditele contractate de clienți, iar firmele din domeniul cadastrului și topografiei sunt expuse unor pierderi financiare semnificative.

Ea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea datelor personale ale proprietarilor, solicitând clarificări cu privire la integritatea bazelor de date și acuzând Guvernul de lipsă de transparență în gestionarea incidentelor de securitate cibernetică.

Veronica Grosu îi solicită prim-ministrului Ilie Bolojan, în subordinea căruia funcționează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), să dispună măsuri urgente pentru restabilirea funcționării sistemului și protejarea datelor personale. Totodată, ea cere prezentarea unui calendar predictibil pentru repunerea în funcțiune a aplicației e-Terra și identificarea unor proceduri alternative care să permită înregistrarea parțială a lucrărilor până la remedierea completă a situației.