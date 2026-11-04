Deputata AUR Veronica Grosu cere explicații Guvernului după alertele de drone din Suceava: „Cât mai țineți populația României în beciuri și departe de geamuri?”

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a transmis o interpelare prim-ministrului României, Luca Niculescu, prin care solicită explicații privind incidentele repetate în care drone pătrund în spațiul aerian național și măsurile avute în vedere pentru protejarea populației. Demersul Veronicăi Grosu vine după ce, sâmbătă, 31 octombrie 2026, locuitorii județului Suceava au primit un mesaj RO-Alert, în urma unei informări transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naționale privind posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian al României. Veronica Grosu a amintit că avertizarea a fost emisă după alerte similare transmise în județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani și Bacău. Potrivit informațiilor prezentate în interpelare, drona a fost semnalată în zonele Frătăuții Noi și Horodnic, iar spațiul aerian din zona vizată a fost temporar restricționat în Iași, iar o cursă aeriană a fost redirecționată către Aeroportul Suceava.

Deputata AUR a precizat că mesajul transmis populației prin RO-Alert recomanda adăpostirea în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora, rămânerea în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Veronica Grosu amintește și de alte două alerte din județul Suceava. Prima a fost emisă pe 24 septembrie 2026, când o dronă care a fi pătruns în spațiul aerian românesc s-a prăbușit în apropiere de localitatea Solca.

„Drona avea explozibil la bord și echipamente noi, pe care specialiștii Armatei nu le mai identificaseră până acum. Înainte de impact, încărcătura explozivă s-a desprins și a detonat în aer, având loc o explozie în aer la aproximativ 30 de metri de locul în care a căzut drona. O alta dronă s-a prăbușit pe 12 septembrie 2026 într-un lan de porumb din comuna Calafindești, zona Botoșănița Mare. Obiectul a traversat spațiul aerian din Ucraina și Republica Moldova, parcurgând zeci de kilometri pe teritoriul României. Prăbușirea a generat un mic incendiu și o mică cavitate în pământ”, i-a transmis Veronica Grosu premierului României. În final, aceasta i-a solicitat premierului României să explice ce măsuri concrete are Guvernul în vedere pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și prevenirea unor astfel de incidente.

„Cât mai țineți populația României în «beciuri și departe de geamuri»? Ce soluții aveți pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor?”, l-a întrebat deputata Veronica Grosu pe premierul Luca Niculescu.