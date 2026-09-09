Deputata AUR Veronica Grosu atrage atenția că peste 300 de români au rămas fără serviciu în fiecare zi de la începutul anului

Deputata AUR de Suceava Veronica Grosu i-a transmis o interpelare premierului interimar, Ilie Bolojan, prin care îi atrage atenția acestuia că peste 300 de români au rămas fără serviciu în fiecare zi de la începutul anului. Veronica Grosu a arătat că fabricile, magazinele și hotelurile au dat cei mai mulţi şomeri, iar reducerile de personal ar putea continua și lunile următoare.

„Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria HORECA sunt cele mai afectate domenii. În cele mai multe cazuri, angajatorii invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele. Foarte multor angajatori li s-a făcut teamă de lipsa de predictibilitate, de a lua contracte, de a lua proiecte noi și să își desfășoare activitatea pe termen lung. Antreprenorii sunt destul de pesimiști și îngrijorați în ceea ce privește și perioada actuală, dar și viitoare. Cu siguranță orice angajări sunt puse sub semnul întrebării. Mediul de afaceri nu mai suportă noi creșteri de taxe și nici populația”, a spus Grosu. Ea a dat ca exemplu Mangalia, unde peste 1.000 de angajați ai șantierului naval și-au pierdut locurile de muncă după intrarea companiei în faliment, în timp ce în sectorul energetic, restructurările continuă.

„La Complexul Energetic Oltenia, 900 de angajați au rămas fără loc de muncă. Industria auto s-a confruntat cu reduceri continue de personal, pierzând sute sau mii de angajați lunar. Companii precum Dacia, parte din Renault Group, au anunțat programe de plecări voluntare care pot ajunge la aproximativ 1.000–1.200 de angajați. Furnizori importanți precum Leoni au închis sau restrâns activitatea unor unități din România, ceea ce a dus la câteva sute de concedieri”, a mai adăugat deputata AUR de Suceava. Veronica Grosu precizează că alte cazuri punctuale, precum închideri de fabrici în vestul țării, cum ar fi la Ineu sau Oradea, confirmă tendința de reducere a capacităților de producție. Grosu mai precizează că și în sectorul IT au avut loc restructurări și restrângeri de activitate la companii mari, cum ar fi Oracle.

„De asemenea, în industria grea și chimică, situația este dominată de cazul Azomureș, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din România. Aici, opririle de producție cauzate de costurile ridicate la energie au dus la trimiterea în șomaj tehnic a unui număr de 2.500 de angajați”, a afirmat deputata AUR de Suceava. Veronica Grosu mai precizează că în anul 2026, numărul total al șomerilor din România a crescut cu 42.000 de persoane comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform celor mai recente raportări statistice ale Institutului National de Statistică, iar rata șomajului a înregistrat o tendință de creștere, ajungând la valoarea de 6,4% în luna iulie.

„Numărul total al șomerilor estimați la nivel național depășește în prezent pragul de 511.000. La aceștia se adaugă persoanele care au ieșit din orice formă de sprijin a statului și nu au un loc de muncă”, a completat Grosu, care a mai adăugat că rata șomajului în rândul tinerilor atinge pragul alarmant de 30,8%. În final, deputata AUR îi solicită premierului interimar să spună ce soluții are pentru ca tinerii să-și găsească un loc de muncă în propria țară și cine răspunde pentru degradarea vieții tinerilor acestora.