Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu: „Supraimpozitarea generată de Guvern a redus PIB-ul cu 3,1 miliarde de euro!”

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, a transmis o interpelare premierului interimar al României, Ilie Bolojan, în care atrage atenția asupra efectelor politicilor fiscale asupra economiei și nivelului de trai al românilor. Veronica Grosu a vorbit despre scăderea Produsului Intern Brut (PIB), reducerea consumului, creșterea numărului de firme intrate în insolvență și dificultățile întâmpinate de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Potrivit datelor prezentate în interpelare, PIB-ul României a scăzut cu 1,6% în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce ar echivala cu o diminuare de aproximativ 3,1 miliarde de euro la nivelul economiei.

Grosu pune evoluția economică negativă pe seama măsurilor fiscale adoptate de Guvern și consideră că majorarea poverii fiscale afectează atât companiile, cât și puterea de cumpărare a populației.

În interpelarea adresată premierului interimar, deputata a arătat că peste 5.250 de companii au intrat în insolvență în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 11,7% față de perioada similară a anului precedent.

Ea a atras atenția și asupra situației de pe piața muncii, în special în rândul tinerilor. Conform cifrelor prezentate de aceasta, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani ar fi ajuns la 30,8%, în timp ce în mediul rural ar fi atins 10,1%. În opinia deputatei AUR, reducerea activității economice determină companiile să limiteze angajările și să își restrângă activitatea, cu efecte directe asupra oportunităților profesionale și siguranței financiare a angajaților. Veronica Grosu susține că diminuarea consumului reflectă dificultățile tot mai mari ale gospodăriilor, care ajung să renunțe la achiziții importante, vacanțe și alte cheltuieli pentru a-și putea acoperi nevoile de bază. Ea a făcut referire și la sprijinul financiar acordat persoanelor care își pierd locul de muncă.

Veronica Grosu afirmă că valoarea minimă a indemnizației de șomaj este de 495 de lei pe lună și consideră că această sumă este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor de trai, mai ales în condițiile creșterii prețurilor și ale incertitudinii economice. Deputata AUR a mai spus că veniturile pensionarilor și ale salariaților nu au ținut pasul cu inflația, ceea ce ar fi contribuit la diminuarea puterii de cumpărare. În final, Veronica Grosu îl întreabă pe premierul interimar Ilie Bolojan dacă „dumneavoastră puteți trăi cu 495 lei/lună?”.

Veronica Grosu a criticat și direcția economică a țării, susținând că măsurile fiscale au contribuit la deteriorarea nivelului de trai și solicită o schimbare de direcție politică. „Aceasta este România pe care o lăsați! De ce vă țineți cu mâinile încleștate de putere! Alegerile anticipate sunt singura soluție pentru România!”, a încheiat Veronica Grosu.