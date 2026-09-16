Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, solicită reducerea de urgență a taxei pe forța de muncă

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a solicitat premierului interimar, Ilie Bolojan, să precizeze când va reduce taxa pe forța de muncă. Veronica Grosu i-a transmis o interpelare premierului în care a arătat că România a avut în anul 2025 cele mai mari creșteri de taxe din istorie, iar în acest timp veniturile populației nu s-au indexat nici măcar cu 10%, rata inflației pe anul trecut.

„Există niște limite pe care le are economia românească în absorbirea unor noi majorări fiscale simultane. Soluția este scăderea taxelor pe muncă, în special pentru a crea premisele începerii creșterii economice capabile să aducă un plus de competitivitate a produselor românești în piață. Argumentul pornește de la structura sistemului fiscal, care are doar trei baze principale de impozitare posibile, capitalul, consumul și forța de muncă, iar România le-a majorat pe toate simultan anul trecut. O economie nu poate susține creșteri fiscale pe toate aceste componente în același timp, întrucât nu dispune de mecanisme de absorbție suficiente pentru un asemenea șoc cumulat. Contribuția de asigurări sociale este menționată separat, ca element care nu reprezintă formal o taxă, dar care influențează direct costul forței de muncă pentru angajatori”, a spus Grosu.

Ea a atras atenția că în anul 2026, numărul total al șomerilor din România a crescut cu 42.000 de persoane comparativ cu anul trecut, datoria publică este de 1.194 miliarde de lei, 61,4% din PIB, iar datoria externă este de 30,8% din PIB. Deputata AUR a atras atenția că în România, taxa pe forța de muncă este printre cele mai mari din Uniunea Europeană, statul reținând aproximativ 43% din salariul brut al unui angajat sub formă de contribuții și impozite.

„Acest procent nu include contribuția plătită de angajator și nici celelalte taxe plătite de angajator. Toate acestea exercită o presiune economică puternică asupra întregii societăți, generând un efect de domino care afectează deopotrivă angajații, companiile și bugetul de stat, iar produsele și serviciile românești sunt mai scumpe și mai puțin competitive la export”, a precizat Veronica Grosu. Ea a subliniat că acest lucru a determinat scăderea economiei și implicit a veniturilor la bugetul de stat, motiv pentru care consideră că Executivul trebuie să scadă de urgență taxa pe muncă.